樂生人權園區環評沒做偷施工　環團要求環保署擔起職責

▲青年樂生聯盟強調，此案沒做環評，必須立即停工。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

樂生院院民、台灣蠻野心足生態協會和台灣人權促進會等公民團體今（31日）到行政院前，針對「國家漢生病醫療人權園區」直指，此案沒環評就進行開發施工，呼籲有決策權的行政院通盤檢討，要求環保署要擔起主管機關職責，馬上啟動環評。

環團說明，此案最有爭議且造成院區二度隔離、不符院民需求且破壞歷史紋理的「第二人行陸橋」（懸空陸橋）持續違反環評法第22條對外招標施工。樂生園區整體發展計畫書内有明確表示應做環評，但樂生療養院院方卻在今年2月底舉行「樂生園區整體發展計畫執行進度檢討會議」上表示，環境影響評估說明書及水土保持計畫書預計在今年6月10日才會繳交，等於政府明知違法未作環評，卻仍堅持偷施工。

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▲吳政昌（右）收下陳情說，會再簽報處理。（圖／記者許展溢攝）



台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，國家漢生病醫療人權園區兼具「文教建設」與「醫療建設」性質，計畫面積約25公頃，超過5公頃且位於山坡地，開發內容包含不符院民需求，且阻礙樂生院完整重建，爭議極大的懸空陸橋及入口意象景觀。前者已部分興建，後者也完成規劃，應環評卻未經環評認可，即逕行開發行為，違反環評法。

台灣人權促進會居住權專員余宜家說，環評的精神在於在正式開發前透過調查負面影響，進而制定減輕策略。但在「人權園區」的執行上，卻是先開工，才補做環評，此舉違反環評法精神，根本是用不是人權的方式在侵害人權，環保署應擔起主管機關職責，立刻啟動環評，亡羊補牢。

▲樂生行動公民訴訟記者會。（圖／記者許展溢攝）



樂生保留自救會、青年樂生聯盟強調，樂生除有「建築」的有形文化資產，更有以「院民生活形態」、「院民記憶」無形資產，因而重建不僅涉及建築修復，更需處理院民安居和生活方式與記憶的維護，將到環保署提公民訴訟告知。行政院交通環境資源處副處長吳政昌收下陳情表示，行政院負責的是政策，對此案都有了解，會再簽報處理。