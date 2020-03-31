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魏明谷辭水公司董座返家陪父親跟妻子　臉書發文：感謝蘇貞昌

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▲水公司董座魏明谷今天交棒辭職。（圖／翻攝自魏明谷臉書粉專）

▲水公司董座魏明谷今天交棒辭職。（圖／翻攝自魏明谷臉書粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

前彰化縣長魏明谷擔任自來水公司董事長，31日是任職最後一天，今天交接給新董座胡南澤，在臉書感性發文「一年圓滿‧水到渠成」，提到他的辭職，引發外界諸多揣測與聯想甚至是派系間的鬥爭，或是逼退酬庸人事，甚至是為縣長選戰布局，魏明谷強調，真的是自認完成階段性任務，就是這麼簡單。

魏明谷在臉書上指出，上任水公司董事長之初，我也謝謝蘇院長的信任與厚愛，並告知請給予我時間展現我的領導能力，很快地，一年的時間過去，我自信認為，許多朋友，透過魏明谷對台水有更多的認識，因此，我也認為已完成階段性任務，所以向院長辭職。

至於擔任水公司董座一職被外界認為酬庸，魏明谷強調，在上任之初，就讓厚愛我的長官，背負許多罵名，讓我也於心不忍，暗自決定，只要能在台水推展出一番成績，就會交棒，絕不戀棧，而我在去年3月接下董事長一職，一年後的現在，我認為已是最好的交棒時機，因此提出辭呈，也盼外界勿再以訛傳訛。

魏明谷也說，卸下彰化縣長一職後，我一再反省過去政策與作法，未來如果有民意的支持，水到渠成之時，或許還有機會能夠服務縣民，但這一切確實也非我所能決定。現在所能決定的是，積極穩健過好每一天，政治與工作，是人生一部份，我還有我的家人與朋友，拉拔我長大的父親年事已高，我需要多陪他，過去常幫我跑攤的太太，也非常辛苦，我選擇再次歸零，也盼人生再次重開機。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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