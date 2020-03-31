國土計畫法將審議　民眾黨籲政院撤回版本、召開公聽會

▲民眾黨呼籲政院立即撤回版本。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

爭議不斷的「國土計畫法」修法草案，預計將在4月1日於立院內政委員會審議。民眾黨立院黨團31日召開記者會要求行政院立即撤回政院版，讓爭議劃上句點，並要求國土計畫法，在進入逐條審查的修法程序之前，應先召開公聽會廣納民意，並且也要檢討各縣市國土計畫的執行力。

蔡壁如表示，行政院想要用縣市國土計畫無法如期完成當藉口，藉修法名義夾帶開後門的爭議條款，但經過朝野共同發聲譴責，「民意的壓力讓民進黨版罕見跟政院版不同調」。

儘管樂見政院政策轉彎，但蔡壁如說，民眾黨團仍堅持在修法程序前一定要先開公聽會廣納民意。此外，要求立即撤回政院版，也要好好討論國土計畫「作業遲交」的問題，提高各縣市的執行率。

▲蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡壁如指出，盤點將縣市國土計畫報至內政部的地方政府，第一批在2月中旬前「交作業」的前段班是苗栗縣（1/31）、花蓮縣（2/15），都是資源較少的縣市；反觀資源較多的台中市（3/20）、台南市（3/11）、高雄市（3/2）等，身為直轄市反而拖到3月後，因為媒體輿論壓力才「趕交作業」，代表期程是否拖延取決於地方政府心態。

民眾黨團副總召張其祿則表示，國土計畫法修正案2月20日行政院院會通過後，爭議圍繞在第15條、第45條的修法。第15條授權行政院核定重大爭議得隨時討論修改，第45條則授權主管機關另訂合適公佈日期等空白授權行政機構等爭議。

張其祿說，民眾黨版本不要有第15條任何的開後門條款、也不要第45條的空白授權，但容許地方政府作業不及的話可以有彈性時間。張說，明天內政委員會的審議，民眾黨會提出再動議，針對期限由各黨團版本差異協商，並要求召開公聽會。

▲張其祿。（圖／記者屠惠剛攝）