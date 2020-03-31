疫情延燒網上逃犯怕了　回陸自首：國外現在太亂我要回國保命

▲國外疫情讓逃犯恐慌。（圖／翻攝自台州公安微博）

實習記者崔子柔／綜合報導

浙江溫州龍灣國際機場日前出現一名從柬埔寨回大陸自首的網上通緝犯，他全身穿著黑色衣褲，戴著護目鏡及口罩，因國外疫情爆發讓他感到恐慌，才決定回國投案，警方也早接獲通知在機場等候。

綜合陸媒報導，37歲的黃姓通緝犯去年5月因涉嫌虛開增值稅發票被臨海警方列為網上逃犯，他在罪行曝光前便搭飛機潛逃至柬埔寨。警方不斷透過國際電話聯絡黃男進行思想教育，但黃男抱持著僥倖心態不願回國，直到國外疫情爆發。

▲黃男進行入境作業。（圖／翻攝自台州公安微博）

黃男表示，「國外現在太亂了，大家都不能正常工作生活，每天都活在恐慌裡，我要回國保命」，在和親人討論後，他才到柬埔寨邊境管理處投案自首。

黃男23日下午抵達龍灣國際機場，經過身份查詢、體溫測量等程序後，被安置在溫州隔離處14天，辦案民警也回到臨海定點隔離觀察。

大陸為防控新冠肺炎疫情，各地管制人員進出、加強訊息檢查，讓四處流竄的通緝犯無處可躲，在2月出現「自首潮」。有一名詐欺犯獨自騎車200公里，發現每個村都設有關卡，路上旅館全關，實在走投無路只好向警方投案，他表示「現在查得太嚴了，我要自首。」內蒙古更有潛逃20年的命案逃犯也被逼出來。