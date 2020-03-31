人在屏東也能開會！　立法院程序委員會首採視訊會議

▲立法院程序委員會以視訊方式召開。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，立法院程序委員會31日首次實測線上視訊會議，除程序委員會召委曾銘宗等幾名國民黨立委親自到場，民進黨立委莊瑞雄、沈發惠、周春米、管碧玲、林楚茵、羅美玲、范雲、洪申翰、邱泰源及台灣民眾黨立委高虹安透過線上視訊會議參與，其中周春米人還遠在屏東，會議大約進行19分鐘後結束，整理測試順利。

立法院秘書長林志嘉日前指出，若2位立法委員確診，立法院就會關閉院區改成視訊遠距會議。立法院長游錫堃18日已與院內一級主管進行視訊會議測試演練，游錫堃當時表示，此次新冠肺炎疫情衝擊全球，立法院是國家的最高立法機構不能停頓，考慮到未來疫情不知道何時結束下，因此一定要超前部署。

▲台灣民眾黨立委高虹安。（圖／記者林敬旻攝）



立法院程序委員會31日試行視訊會議，這也是立法院正式會議中首採視訊會議，會議進行19分鐘後就結束。其中，管碧玲被切換介紹畫面時，看到以子母畫面切出的自己頭像時還笑稱「我頭像為什麼這麼大」。

莊瑞雄則說，南部立委一直以來要舟車勞頓北上開會，建議立法院應討論是否限定在防疫期間才使用線上開會，其他委員會、公開議程是否也比照辦理也可以討論。

曾銘宗表示，今天視訊會議測試順利，立委提供的經驗可作為後續立法院防疫措施的參考，因應疫情日益嚴峻，將請立法院行政幕僚長官儘速進行各常設委員會的視訊會議測試。

▼立法院程序委員會以視訊方式召開。（圖／記者林敬旻攝）



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