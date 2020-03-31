觀光局官員已採檢等結果　林佳龍承諾：會負責確診基層同仁醫療協助

▲林佳龍表示，觀光局官員已經進行採檢，正在等待結果。（圖／資料照／記者黃國霖攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，觀光局桃園機場旅服中心員工案269，因受長官指派接待從菲律賓返國的觀光局官員之子案277而確診，而該名員工的5歲小孩案299也被波及確診。對此，交通部長林佳龍今（31）日上午受訪時表示，觀光局主管已經進行採檢，正在等待結果，對於基層同仁及其5歲幼兒的部分，第一時間已派人去關懷慰問，承諾會提供所有醫療或其他方面的協助，請他們能夠做好治療。

林佳龍上午受訪時被問及觀光局官員兒染疫風波，他表示，初步了解去接待的是有一位機場旅服中心的主任跟一位基層同仁，這位同仁是在不知情情況下，陪同主管去接待，目前主要是針對上級主管有沒有公器私用，指示同仁去進行不必要的接待，檢討會集中在主管上。

請繼續往下閱讀...

▲桃園機場強化消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

林佳龍說，交通部已經啟動調查，初步了解通關、用私人自用車接送部分並沒有涉及特權，但該主管請假不完備，還有派下屬接待已超出他們應該有的工作範圍，現在已經調離現職並會降職。

至於受感染的同仁部分，林佳龍說，已經第一時間派員去關懷慰問，會提供所有醫療或其他方面的協助，請他們能夠做好治療。

對於該主管明知兒子有症狀，在確診前還是出席各大會議、餐敘，林佳龍表示，身為在執行防疫工作的交通部觀光局主管，應該要以更嚴格標準審視，之前當知道有可能狀況，也就是兒子在通報採檢、還沒確診前，就應該停止自己出席相關活動，就政府官員來講，尤其在防疫第一線，顯然沒有做到應該負起的責任，這部分會繼續檢討並究責。

林佳龍說，目前該主管後續出入的場所還有可能接觸的人都已經掌握，主管本身也進行採檢，等結果知道後，就可以更清楚了解相關接觸史的人是否有風險。他強調，接待文化讓傳染還是發生了，值得檢討，也會徹底來改進。