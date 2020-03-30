綠委質詢問「老司機求上車」什麼意思？ 　法務部長愣住了

圖文／鏡週刊

因韓國發生「N號房事件」，立法院司法法制委員會今（30日）邀法務部長蔡清祥針對「未經同意散布性私密影像之防制」進行專題報告。民進黨立委蔡易餘質詢時以網路用語「老司機求上車」詢問蔡清祥是否聽過？只見蔡清祥一臉狐疑，楞了好幾秒，直到蔡易餘解釋意義才恍然大悟。

蔡易餘質詢時，秀出動畫「哆拉A夢」中小夫說：「說實在的，我也真的是...很想上車。」的台詞截圖，詢問蔡清祥什麼是「老司機求上車」？有沒有聽過這句話？

蔡清祥楞了好幾秒，蔡易餘解釋，這句話在年輕人社群非常流行，這句話，每次新聞媒體報導哪個藝人有怎麼樣的影像流出，網站上就會有一堆留言出來說「求上車」，這密語代表網友也想要拿到影片，「這樣你聽懂了嗎？」蔡清祥才微笑說：「喔！我懂。」

蔡易餘質疑，若有性侵或涉及名人、女性被性騷的影片流出，為什麼民間拿得到影片？像是李宗瑞偷拍案，就是一個具體案例。蔡清祥回應，不知是當事人流傳出去，還是辦案人員流出，若是檢警調或其他執法人員流出，目前有很嚴格的法律管制、限制，「現在由辦案單位流出的機率很小，因為執行偵查不公開作業要點很嚴格」。



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