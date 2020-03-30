避免走向封城命運！台大：「小型封鎖」 讓第二波流行不要發生

▲南韓2月中新冠肺炎大爆發，但目前已順利壓下來。（圖／路透社）

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎持續肆虐，截止今（30日）台灣病例數已拉到306例，不少國家城市均進行封城鎖國防堵疫情，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，確診最大量的是境外移入，這時應該是把邊境守好、個人居家檢疫做好，而台大公共衛生學院院長詹長權今（30日）也持同樣觀念，台灣狀況跟中國大陸、韓國不一樣。

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▲台大公共衛生學院院長詹長權表示，新冠肺炎延燒全球，台灣相較國際上算是低度發生的地方，一個月以來，旅行建議不斷提升，對疫情防堵是有用的。（圖／記者彭懷玉攝）

台大公共衛生學院院長詹長權表示，新冠肺炎延燒全球，台灣相較國際上算是低度發生的地方，一個月以來，旅行建議不斷提升，對疫情防堵是有用的，3月19日起，台灣關起國門阻絕外國旅客，目前新增的確診大部分為境外移入，本土感染個案少，因此查清楚根源，將密切接觸者找出來，進行檢疫或隔離，才有可能不發生社區流行，減緩散播的機會。

詹長權說，「提前佈署」比封城更重要，之前義大利封城、封國是可阻絕病毒擴散，但由於太晚察覺嚴重性，需付出的代價相當大，而疫情爆發後，武漢封城速度太慢，等市場外圍封掉，第二波流行就上來了，這也是造成義大利流行的原因之一。

▲「提前佈署」比封城更重要，之前義大利封城、封國是可阻絕病毒擴散，但由於太晚察覺嚴重性，需付出的代價相當大。（圖／路透）

但台灣的狀況不一樣，主要應來自「時間上的延緩 」，要用「小型封鎖」讓第二波流行不要產生，像是拉大人與人的「社交距離」至2公尺、避免10人以上聚會等。而台大公衛學院副院長陳秀熙則說，籲請政府比照南韓、新加坡經驗，擴大檢疫數量，採入境者全面檢疫，並在社區設置「一病特區監測站」進行快篩檢測，讓感染者盡早做分流。

▲詹長權呼籲，上飛機前務必做好檢測，並且列到觀光費裡面。（示意圖／記者彭懷玉攝）

為避免流於封城地步，建議台灣一定要提前部署和相關配套，詹長權指出，尤其在搭飛機或轉機時，可能遇上全世界各地的人，「難道你知道旁邊的人沒有被感染嗎？」因此他呼籲上飛機前務必做好檢測，並且列到觀光費裡面，像是南韓、德國這方面就做得不錯，透過經驗學習，讓台灣疫情能有效控制到最低，杜絕社區大流行的可能。

針對社交距離的部分，中央流行疫情指揮中心陳時中今（30日）也說，「能隔盡量隔，不能隔就要戴口罩，整個細節會清楚作規範，這兩天會公布細節。」

