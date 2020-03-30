李來希PO文「買口罩遭輾斃」遭法辦　出庭痛批王定宇：干預司法

▲李來希涉嫌散播不實訊息，30日至新北檢出庭說明。（圖／記者陳豐德攝）



記者陳豐德／新北報導

全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前發文，附上一張照片稱「有人因排隊買口罩被車輾斃」，被發現只是一張違停照片，刑事局獲報後函送偵辦，30日李來希至新北地檢署出庭說明，他強調貼文中未涉及任何疫情內容，且貼文內容是引述媒體報導，強調自己「至死無罪、絕對無罪！」，並痛批王定宇干預司法。

李來希21日在臉書上砲轟，政府決定每周送10萬片口罩給美國，但美國有三億多人口，送過去也是杯水車薪，只能用來「做關係」，「但10萬個口罩代表台灣每週有三萬三千三百三十三個人，排隊買不到口罩配額！」

此外，李來希還在下面貼出《ETtoday新聞雲》的照片，指稱有人「為了排隊買口罩，被車碾（輾）斃！唉」。據查證，照片為新竹一名婦人為了閃避違停貨車，切到內車道時遭大貨車輾斃，有多家媒體報導，婦人是為了買口罩才出門，因此才會出車禍。

對此，王定宇感到相當震怒，認為李來希「為了扯政府後腿」，不斷攻擊口罩政策，甚至還造謠「排隊領口罩被車撞死」，但事實上該起事件是新竹併排停車的車禍，並要求刑事局徹查此案，刑事局偵辦後認定屬假訊息，依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條「散播不實訊息」送辦。

李來希30日下午至新北檢應訊時受訪表示，貼文內容沒有涉及疫情內容，且貼文後只是留言與網友互動，跟疾病傳播無關，不會因為他的貼文導致口罩排隊搶購，圖片及文字內容都是引述媒體內容，並非是他造假。

李來希還痛批，刑事局原本打電話給他，了解過後告知內容是事實不會傳喚，不料王定宇暴怒說刑事警察局草率辦案，要求撤辦；半小時內又接到刑事局電話要求到案，不到一小時，就有警方到家門外按門鈴，說隔天早上就要報到，因此我當場拒絕傳喚，因為憲法保障人民有免於恐懼的自由，自己的發言也應該受到憲法保障。

▲王定宇與李來希在臉書上互相發文砲轟。（圖／翻攝王定宇臉書）

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