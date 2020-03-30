　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阻王定宇進立院審年改案　全教產理事長「動手推擠」判緩刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲民進黨立委王定宇（左）、全國教育產業總工會理事長黃耀南（右）。（圖／記者徐斌慎、屠惠剛攝）

▲民進黨立委王定宇（左）、全國教育產業總工會理事長黃耀南（右）。（圖／記者徐斌慎、屠惠剛攝）

記者陳羿妏／台北報導

「監督年金改革行動聯盟」2017年4月19日上午於立法院發起陳情抗議活動，其中參加者全國教育產業總工會理事長黃耀南、台北捷運工程師王裕文涉嫌推擠民進黨立委王定宇，不讓王定宇進入立法院審議議案，遭提告妨害自由。一審台北地院審理，依強制罪判2人各拘役20日，得易科罰金，案經二審，高等法院維持原判，再判緩刑2年，全案確定。

黃耀南、王裕文聲稱，當天去現場單純想「陳情」，剛好遇到王定宇，沒有刻意等待，也沒有想推擠王定宇的身體，剛好與警方拉扯後掙脫，才會往前碰到，否認「強制」想法。

王定宇指出，當時坐立法院公務車先到青島東路、鎮江街口時，得知現場進不去，請司機繞路到中山南路與忠孝西路口，準備從監察院側門穿越到立法院，不過就在下車之際，黃耀南、王裕文2人竟靠過來，以手肘及側臀推擠他，還說了2次「沒有會了」，再邊推邊喊「我哪有擋你」，經警方勸導後，才得以脫身。

面對一審判決結果，黃耀南、王裕文不滿再提上訴，二審高等法院法官再次勘驗當日監視器畫面，確認罪證明確，2人應當以合法、理性、和平的途徑解決，竟恣意以手推擠、阻止王定宇步行前進，不過考量2人因參加年金改革陳情抗議活動，只是想阻止王定宇進入立法院內審議年金改革議案，一時失慮才犯下妨害自由，認為情節尚屬輕微，除拘役20日，再判緩刑2年，全案確定。


►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

北市3千萬離奇搶案最新進度曝！「藏鏡人」四海幫大哥收押…1嫌逃亡中

撞倒騎鐵馬老農…嘉義男遭控肇逃！行車事故鑑定曝「無罪理由」

她挑新婚房竟買到「漂白凶宅」　投資客要賠60萬！法官：分割還是凶宅

ET快訊
洛杉磯返台「居家檢疫男落跑」！竹縣府公布姓名：陳念琦
害遠航528人失業！董事長張綱維遭聲押
單手持槍畫面曝！劫匪一槍射中保全…5發狂掃天花板監視器
郝柏村離世　任內留給台灣這項政策…全世界都羨慕
辛龍今仍守靈堂一整天　雙手合十憔悴道謝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

生前借3600萬遺囑都沒提…朱延平向已故製片裴祥泉手足討債勝訴

19歲男遭刺死後傳靈異！網咖玩家曾見他上線　託夢家人：我已經那個了

影／19歲兒遭「網咖熟客」刺胸...家門前50米倒下　父淚訴：一句道歉都沒有　

快訊／洛杉磯返台居家檢疫失聯　新竹縣公布落跑男姓名：陳念琦

快訊／害遠航528人瞬間失業！董事長張綱維涉《證交法》侵占等罪遭聲押

獨／起底「黑幫神器」劫板信銀！高攜彈量M4A1　兄弟界超夯...輕巧火力強

單手持槍畫面曝！劫匪疑受突擊訓練　單槍撂倒保全...5發狂掃天花板監視器

大樓管理員離奇墜樓亡　妻整理遺物意外掀出「可疑帳本」惹官司

李來希PO文「買口罩遭輾斃」遭法辦　出庭痛批王定宇：干預司法

阻王定宇進立院審年改案　全教產理事長「動手推擠」判緩刑

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

劉真靈堂開放最後一天　辛龍不到十點現身陪愛妻

張菲憶劉真跳舞「特別不一樣」　擔心辛龍：很怕他走不出來

八德酒駕拒檢撞警男輪胎遭開5槍　後座女中3槍亡警列過失致死被告

生前借3600萬遺囑都沒提…朱延平向已故製片裴祥泉手足討債勝訴

19歲男遭刺死後傳靈異！網咖玩家曾見他上線　託夢家人：我已經那個了

影／19歲兒遭「網咖熟客」刺胸...家門前50米倒下　父淚訴：一句道歉都沒有　

快訊／洛杉磯返台居家檢疫失聯　新竹縣公布落跑男姓名：陳念琦

快訊／害遠航528人瞬間失業！董事長張綱維涉《證交法》侵占等罪遭聲押

獨／起底「黑幫神器」劫板信銀！高攜彈量M4A1　兄弟界超夯...輕巧火力強

單手持槍畫面曝！劫匪疑受突擊訓練　單槍撂倒保全...5發狂掃天花板監視器

大樓管理員離奇墜樓亡　妻整理遺物意外掀出「可疑帳本」惹官司

李來希PO文「買口罩遭輾斃」遭法辦　出庭痛批王定宇：干預司法

阻王定宇進立院審年改案　全教產理事長「動手推擠」判緩刑

生前借3600萬遺囑都沒提…朱延平向已故製片裴祥泉手足討債勝訴

廚房看出一個人品味度　「4個最常犯的裝修錯誤」閃避過空間設計感大增！

華盛頓州一合唱團排練後　45人確診或有症狀　2人死亡

超美太陽能板！　「海力雅集成」美學潔能牆獲德國紅點設計大獎

獨家／謝忻掰了13年公司！爆出阿翔婚外情「工作停擺9個月」　她親回下一步

體溫計出口將解禁！限制出口1個月　海關查獲57支

19歲男遭刺死後傳靈異！網咖玩家曾見他上線　託夢家人：我已經那個了

出手護經濟！交部提早發包逾60件重大標案　預算規模超過700億

49歲考上公職！她苦幹幾年怨「升不上去~」　網嘆走錯路：看年資的地方

宜蘭首間「新馬辣」開幕時間曝光　黑毛和牛、天使紅蝦吃到飽還有網美花牆

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

獨／蒙面悍匪「M16突擊掃射」轟板信！劫80萬塞綠布袋

即／北市板信銀行遭搶！他持槍搶走80萬現金

壯圍母載3子女　對撞機車釀2死

21歲女大生台中墜軌　遭自強號撞上

台南安平漁光島傳出「四腳獸」出沒

變態師毆生譏鳥小　校長拚連任裝瞎

正宮驚見空姐小三帶兒入住！婆婆：離婚或接受

搶板信懸疑35分鐘！他隔衛生紙開門　運將一動作竟成助攻

即／先關窗！五股火燒車「中油管線疑外洩」

快訊／桃警開槍擊斃女乘客　列過失致死被告

LuLu立委兒子涉毒　轉讓大麻給友人緩起訴

連千毅求交保！批「政治力介入」點名韓國瑜

更多熱門

相關新聞

貼「買口罩遭輾斃」遭法辦　李來希批王定宇：干預司法

貼「買口罩遭輾斃」遭法辦　李來希批王定宇：干預司法

全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前發文，附上一張照片稱「有人因排隊買口罩被車輾斃」，被發現只是一張違停照片，刑事局獲報後函送偵辦，30日李來希至新北地檢署出庭說明，他強調貼文中未涉及任何疫情內容，且貼文內容是引述媒體報導，強調自己「至死無罪、絕對無罪！」，並痛批王定宇干預司法。

停車擋道傳拘不到遭通緝　他自爆「肺結核」嚇壞人

停車擋道傳拘不到遭通緝　他自爆「肺結核」嚇壞人

色運將掀短裙　反控女店員「不讓我出去」

色運將掀短裙　反控女店員「不讓我出去」

空軍證實：F-16機隊遷離美路克基地計畫延期

空軍證實：F-16機隊遷離美路克基地計畫延期

王定宇：台灣曾想助中國萬件防護衣

王定宇：台灣曾想助中國萬件防護衣

關鍵字：

黃耀南王裕文王定宇妨害自由

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

劉真火化辛龍沒到！背後故事很洋蔥

快訊／70歲志村健確診7天病逝

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

劉真今早二殯羽化成仙！

口罩3.0「免預購」　超商插卡就能買

獨／蒙面悍匪「M16突擊掃射」轟板信！劫80萬塞綠布袋

謝和弦入院前「留聲機錄下告白」　莉婭回應心聲

辰亦儒抱怨曾之喬「為何不以我為優先」

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

台大醫還原「劉真就診內幕」！

快訊／郝柏村14：47分三總逝世　享嵩壽101歲

劉真羽化成仙　靈車抵達三芝龍巖真龍殿

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

更多

最夯影音

更多
周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆
藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面