阻王定宇進立院審年改案　全教產理事長「動手推擠」判緩刑

▲民進黨立委王定宇（左）、全國教育產業總工會理事長黃耀南（右）。（圖／記者徐斌慎、屠惠剛攝）

記者陳羿妏／台北報導

「監督年金改革行動聯盟」2017年4月19日上午於立法院發起陳情抗議活動，其中參加者全國教育產業總工會理事長黃耀南、台北捷運工程師王裕文涉嫌推擠民進黨立委王定宇，不讓王定宇進入立法院審議議案，遭提告妨害自由。一審台北地院審理，依強制罪判2人各拘役20日，得易科罰金，案經二審，高等法院維持原判，再判緩刑2年，全案確定。

黃耀南、王裕文聲稱，當天去現場單純想「陳情」，剛好遇到王定宇，沒有刻意等待，也沒有想推擠王定宇的身體，剛好與警方拉扯後掙脫，才會往前碰到，否認「強制」想法。

王定宇指出，當時坐立法院公務車先到青島東路、鎮江街口時，得知現場進不去，請司機繞路到中山南路與忠孝西路口，準備從監察院側門穿越到立法院，不過就在下車之際，黃耀南、王裕文2人竟靠過來，以手肘及側臀推擠他，還說了2次「沒有會了」，再邊推邊喊「我哪有擋你」，經警方勸導後，才得以脫身。

面對一審判決結果，黃耀南、王裕文不滿再提上訴，二審高等法院法官再次勘驗當日監視器畫面，確認罪證明確，2人應當以合法、理性、和平的途徑解決，竟恣意以手推擠、阻止王定宇步行前進，不過考量2人因參加年金改革陳情抗議活動，只是想阻止王定宇進入立法院內審議年金改革議案，一時失慮才犯下妨害自由，認為情節尚屬輕微，除拘役20日，再判緩刑2年，全案確定。



►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

北市3千萬離奇搶案最新進度曝！「藏鏡人」四海幫大哥收押…1嫌逃亡中



撞倒騎鐵馬老農…嘉義男遭控肇逃！行車事故鑑定曝「無罪理由」



她挑新婚房竟買到「漂白凶宅」 投資客要賠60萬！法官：分割還是凶宅

