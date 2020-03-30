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超商插健保卡、信用卡就能購買！「口罩實名制3.0」研擬評估可行性

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▲▼全家領取網購口罩。（圖／記者賴文萱攝）

▲口罩實名制4月9日起，每14天大人可購買9片、小孩10片。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導

衛生福利部於今（30日）公告新規定，自4月9日起每14天可購買口罩，成人9片、兒童10片，未來更擬推出「口罩實名制3.0」，讓民眾憑證超商插卡即可購買口罩，對此，行政院則表示：「正在評估可行性當中，若可行的話，只要方便民眾都會陸續推出來。」

「口罩實名制3.0」目前研擬規畫為，健保署與各大超商合作，民眾持健保卡、信用卡、自然人憑證等證件前往超商，即可插卡連線購買，方便不擅長使用網路系統的長者們也能分流購買。

請繼續往下閱讀...

▲711口罩領取,超商口罩,防疫。（圖／記者陳涵茵攝）

▲口罩實名制3.0研擬中。

目前台灣民眾想購買口罩，可至藥局排隊購買，自4月9日起不分健保卡單雙號，每14天可購買口罩，成人限購數量開放至9片、兒童10片。口罩實名制2.0從上路後，民眾也可透過健保卡、自然人憑證登入平台或行動APP進行認證預購，再至超商取貨。

▲▼口罩實名制4/9在升級。（圖／截自中央流行疫情指揮中心）

▲口罩實名制4月9日新規。（圖／截自中央流行疫情指揮中心）

口罩實名制新規定，若想幫助海外親人購買，目前每2個月開放可寄給二等親內家屬30片，不過同樣採健保卡「實名制」購買，親人有健保卡在台灣話，刷健保卡可實名購買，但若沒有健保卡，則需家人一同分享限購數量。

＊查詢「特約藥局及鄉鎮衛生所名單」往這裡

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