美智庫學者提「美軍重新駐台」　前國防部長楊念祖：沒可行性

▲美軍駐台的議題再次被討論。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情期間，兩岸多次發生摩擦，關係降至新冰點，美國智庫學者易思安（Ian Easton）認為，大陸「扣下板機」的風險與日俱增，建議美國考慮「重新駐軍台灣」。對此，前國防部長、高等政策研究協會秘書長楊念祖指出，美軍駐台的可行性幾乎沒有。

楊念祖表示，美國有駐軍的國家，必須有正式外交關係、簽訂軍事同盟關係，要有人民支持才讓外國軍隊進駐國家來，因為要提供土地、基礎建設，也要分擔經費等，這不是一件容易的事情，「這些條件我們都不存在，要美國自己出錢到這邊來，修建基地、付人員費用，任何美國政府都不可能做這件事情。」

他認為，這是突發奇想，創造議題有新聞報導，但是身為智庫提出這樣議題，可行性幾乎沒有。

▼川普3年前造訪駐韓美軍基地漢弗萊營。（圖／達志影像／美聯社）



楊念祖指出，易思安的前提是「中國武統台灣」，但這個前提不存在，武統有聲音，可是中國大陸內部也有很多聲音，現在中國大陸還在處理疫情，對付經濟的正常發展，任何領導人都是關注自己內部以及維持經濟發展為當即要務，如果隨便用軍事行動轉移內部壓力，可能性不高。

有媒體報導，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）與立委餐敘時曾提到台灣要「全面備戰」，且馬上就要做，楊念祖認為，這方面的訊息無法驗證，但是以他對莫健的認識，不會這麼用直接明確的唐突言語。

他解釋，有兩個因素，首先作為外交官不會這麼直白的告訴另外一個「國家」，即便沒有「邦交」，不會說應該做什麼，不應該做什麼；第二個是即便如此，一個「國家」的「國防」由自己做決定，不是受到別人的判斷，這不是正當作為，他個人對於莫健的報導持保留。

▼沖繩嘉手納基美軍基地。（圖／達志影像／美聯社）



楊念祖提到，美國過去也關心台灣軍事應該自我防衛，但是說法不同，「蔡英文總統上台之後，美方一直強調台灣與美國多方面的合作，美國會積極通過法案支持台灣，美國行政部門也說要建立合作關係，通過很多軍售項目等。」

楊念祖也說，美國要求台灣希望加強自我防衛，不斷透過各種機會，加強軍事互動與合作關係，這是持續性的動作，「台灣要明確顯示出增加有效抵禦中共的軍事動作，否則不能夠展現自我防衛的決心，美國這方面也一直要求台灣積極展現自我防衛決心，必須有效展現實力，因為解放軍一直在加強能力，台灣也必須自我防衛的強化。」

▼前國防部長楊念祖。（圖／翻攝中評社）

