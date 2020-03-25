「美軍駐台論」再起　學者：對美政治代價太高、台灣不一定有利

▲總統蔡英文2016年就任不久後，前往視導花蓮佳山基地（圖／翻攝自總統府 flickr）

記者陳政錄／台北報導

美國智庫「2049計畫研究所」研究員易思安，日前投書媒體《美國應該在台灣派駐軍隊》，輿論發酵後，近日有傳聞重提花蓮佳山基地，可能成為美軍爭取進駐地點。對此中華戰略學會研究員張競受訪直言，過去過去40年間，美軍未駐台，台海也沒有戰事發生，而且對美方來說等於直接違反當年中共與美建交三大基本架構，政治成本太大，對美中台三方關係轉變，還需更務實思考。

易思安所屬2049計畫研究所，由近期曾訪台的美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福擔任主席，是民進黨推動台美軍事交流的重要夥伴。



對於易思安主張，美軍應編組一支規模約一千人的陸軍、海軍、空軍與陸戰隊的混合編制部隊，分幾年內分批進駐台灣，據《新新聞》報導「此主張似非空穴來風，國安圈低調傳出，美國持續向我方爭取，以進駐花蓮佳山基地為目標。」

該訊息傳出後，有國安人士坦言，這或許曾經是私下的選項，但早在四年前，就曾被有心人士炒作；也有學者認為，上述情況是否可行，判斷應更加審慎。

中華戰略學會研究員張競受訪時直言，1979年華盛頓與北京建交時，曾經承諾「斷交、廢約、撤軍」三條件，因此易思安所提觀點，其實是在顛覆美國與中國大陸外交關係基本架構，美國政府是否願意在政策如此轉變，將是務實思考其觀點是否可信之重要參考準據。

另一位國安人士稱，對於「美軍進駐佳山基地」一事，從蔡政府上台後圈內就有流傳，因為總統蔡英文就任後首次軍事基地視察，就是選擇花蓮401聯隊與佳山基地，但當時甚至還有陸方輿論假消息，謊稱蔡英文訪美時有承諾，「考慮將南沙的太平島租給美軍使用」，連中共解放軍都煞有其事地做回應，以致我外交部不得不罕見以「簡體字」發文闢謠。因此，對美軍進駐佳山基地的討論，後來頂多只被認為是「一個私下流傳的選項」，官方也都未證實，畢竟「美軍一來，戰爭風險就高了。」

▲花蓮空軍基地軍機起飛。（圖／ET資料照）

他說明，佳山基地之所以受到關注，是因於1980年代啟動的「建安三號」工程，除斥資超過400億，更旨在透過挖空山體，借助中央山脈天然屏障，在遭受火力打擊時，作為我軍重要的戰力保存基地，包含導彈基地、完整的指揮中心、彈藥庫、油庫，以及連接花蓮空軍基地，可將戰鬥機停在山體內的機庫等。

同樣對於美軍試探進入佳山基地的傳聞，張競直接打趣的說，他要加碼爆料，「美軍早就暗中派遣其堅實盟友，進駐各個坑道。」佳山1號洞是柯博文，2號洞是大黃蜂；變形金剛與美軍協同作戰能力驚人，連外星人都要考慮再三，大家不要擔心。

張競感嘆指出，易思安的觀點，可能會刺激出無限想像，但殘酷現實最後，總是讓不切實際的期待完全失望。他補充，過去過去40年間，美軍未駐台，台海也未有戰事發生，如今美軍駐台議題再被提出討論，對台海情勢是好是壞，各界應進一步審慎思考。

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