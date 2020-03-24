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共軍擾台內幕？　王炳忠：美要台馬上做全面備戰準備

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▲新黨發言人王炳忠。（資料照／記者林敬旻攝）

▲新黨發言人王炳忠。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎疫情導致兩岸關係陷入冰河期，中國自2月起數次派軍機、船艦擾台，引發我國政府高度關注，國防部24日清晨展開「聯翔操演」，驗測三軍部隊戰備應變作為。新黨發言人王炳忠在臉書上透露，從美國掌握的訊息中得出結論，就是台灣「最好現在就馬上做」全面備戰的準備，恐怕武統已經是大陸議程桌上的計畫。

王炳忠表示，美國在台協會（AIT）總部主席莫健（James Moriarty）從華府到台灣來，私下與綠委餐敘，又有意讓談話被報導，一方面是警告蔡當局，同時也事先「撇清責任」；一方面也放話給對岸，暗示美國已掌握一些訊息。

「美國掌握的訊息，具體內容我們不知道，但得出來的結論 就是台灣必須做全面備戰的準備，而且是『最好現在就馬上做』。」王炳忠說，「如此再驗證二月以來大陸軍機的動作，恐怕武統已經是大陸議程桌上的計畫。」

王炳忠認為，最令人意外且毛骨悚然的，是「台獨戰神王定宇竟對莫健所言非常吃驚」。他質疑，「你們喊了半天『抗中保台』，難道從來沒想過戰爭的到來？」

王炳忠還表示，現在美國叫台灣自己做好全面備戰，不知道投給蔡英文的「817們」先前有多少收到軍方的動員令，「蔡英文說已準備好戰爭！你們真的都準備好了嗎？」

此外，王炳忠也在錄製的「風向台灣」節目中提到，連續兩天發生大陸軍機越過海峽中線、台灣西南沿海及宮古海峽，等於是逆時針繞了一圈，當時大陸是「掛彈」，他們的用語是「戰備巡航」；且大陸罕見透過東部戰區的發言人，不是透過國台辦，是透過軍方發言人，直接出來說，「我就是針對台獨勢力做的戰備巡航，在這情況下，就有擦槍走火的可能」。
▲王炳忠臉書發文。（圖／翻攝王炳忠臉書）

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