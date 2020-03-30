影／英國同學校有7人確診！20多歲男曾參加聚餐　今「無症狀確診」

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布8例COVID-19（武漢肺炎）病例，包括7例境外移入及1例本土。本土個案為未滿10歲男童(案299)，為案269本土病例同住家人，為一起家庭群聚。另外境外移入個案中，案300與案257.258在英國就讀同一所學校，目前該校已有3人確診。案302的英國同校同學則一共有7名確診。

▲0330中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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陳時中表示，今日新曾8例確診個案中，其中屬於境外移入個案的300例跟案257、案258就讀英國同一學校，返國前曾與案258密切接觸，案300進行居家檢疫時出現發燒、呼吸喘等現象，通報後由衛生單位安排採檢，於今日確診。另外案302為無症狀患者，因為與案152、222到225、272等6人在英國同校，且曾一同聚餐，由於他們在英國曾有一起生活的經驗，所以在居家隔離時主動進行採檢，目前此群聚裡的英國學校共有7名確診。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增7例境外移入個案為3女4男，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月2日至22日，發病日介於3月6日至26日；個案發病前活動地包括英國、美國、菲律賓與埃及，其中5人與群聚事件相關。