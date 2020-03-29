騎車尾隨落單女摸臀　高雄男辯「一時好奇」...鄰居嬤幫腔：他認錯人

▲高雄傳出一起女子遭摸臀事件，警方獲報，調閱路口監視器，找到該名涉嫌男子，訊後依性騷擾防治法函送。（圖／記者翁進忠攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄鼓山區25日傳出一起女子遭摸臀事件，一名陌生男子騎車尾隨女子摸了臀部一下，隨即騎車離去，女子嚇得趕緊報警，警方獲報，隨即調閱相關的路口監視器，已經找到該名涉嫌的男子，訊後依性騷擾防治法函送。

警方表示，洪姓男子25日夜間騎機車跟在一名落單女子後方，一路尾隨因一時好奇，由後方觸碰了女子臀部之後立即騎車離開，警方接獲報案，依照女子提供車牌號碼，調閱相關路口監視器，發現洪男涉有嫌疑，於是約談他到案說明，洪男對自己的犯行沒有否認，表示因為一時好奇，才會尾隨女子摸了臀部一下，警方訊後，依性騷擾防治法函送法辦。

▲警方呼籲，夜歸女子，最好結伴而行警方也會加強巡邏勤務，請民眾不用過於恐慌。（圖／記者翁進忠攝）

但附近一名阿嬤表示，洪姓男子是認錯人了，從背後看因為是短髮，以為對方是認識的人，才會用打招呼的方式拍了臋部一下，才發現對方是個女生，是認錯了並不是故意去觸摸女子臀部，希望對方能夠原諒他一次。

警方呼籲，夜歸女子，最好結伴而行，也可以攜帶防狼噴霧器、哨子等物品，警方也會加強地方巡邏勤務，請民眾不用過於恐慌警方會保護市民安全。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

