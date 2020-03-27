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他從16樓使勁往下丟垃圾！人行道慘狀曝...業主澄清：臨時清潔員

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▲一名編制外的清潔員從16樓往下拋垃圾。（圖／翻攝自看看新聞）

▲一名編制外的清潔員從16樓往下拋垃圾。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹 ／綜合報導

廣西柳州一小區近日頻繁發生垃圾從高空落下的現象，為了找原因，小區業主在樓梯間裝設監視器，結果拍到一名穿著制服的清潔員，把垃圾袋從16樓的窗口往外拋下，隨後立即關窗離開，窗戶的正下方就是人行道，旁邊還有家便利商店。小區物業業主表示，該名清潔員是編制外的臨時人員，已當場將她開除並罰款。

據《看看新聞》報導，小區有人「高空拋垃圾」，居民們深受其擾，在業主裝上監視器之後很快就找到罪魁禍首，發現是一名清潔員從樓梯間的窗戶將垃圾袋從16樓扔出窗外。

▲▼編制外清潔員從16樓往下拋垃圾。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼編制外清潔員從16樓往下拋垃圾。（圖／翻攝自看看新聞）

小區業主表示，這樣從十幾樓這樣拋出去，樓下的人行道經常被拋出的垃圾弄髒。樓下便利商店的老闆以說，「上個星期連續丟，隔一天就丟一次，一個早上丟三袋。」

小區物業服務中心主任透過監視器，找到了扔垃圾的清潔員，發現是編制外的臨時人員，是沒有註冊的，「對於她的行為我們已經通報公司，已經她當場開除並罰款，這件事確實是我們的疏忽，我們有責任。」目前警方已經對此事介入調查，

網友得知後紛紛憤怒留言，「真缺德！還好有監視器」、「一看就知道是臨時工」、「16樓都敢高空拋物，這腦子是沒有嗎？」、「不要再說臨時工啊，毀了臨時工這個詞彙」、「還好沒丟菜刀」。

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