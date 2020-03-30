空污致每年40萬人早逝　歐洲鎖國換來新鮮空氣唯獨波蘭不變

▲歐洲各城市空污程度大幅下降。（圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

歐洲太空總署（ESA）「哨兵五號」（Sentinel-5P）衛星在3月5日至25日期間，監測大氣中空污情形發現，與去年同期相比，包含布魯塞爾、巴黎、馬德里、米蘭和法蘭克福在內的歐洲大城，汽車、工廠排放有害的二氧化氮(Nitrogen Dioxide) 水平含量平均有所下降，這與許多歐洲國家的封鎖政策相吻合，因為公路運輸減少且工廠產量下滑。

中國武漢市自2019年12月爆發新冠肺炎疫情，為了防止擴散惡化，各省市陸續限制民眾進出及工業活動暫停，同時也意外讓大陸碳排放量大減，不久這情形也發生在歐洲，由於全球政府相繼宣布封鎖措施，讓許多民眾被迫自主隔離，使歐洲各大城空污大幅下降。

歐洲太空總署的衛星圖像顯示，自西班牙政府宣布禁止不必要的旅行後，馬德里的二氧化氮水平含量平均每週下降56%。對此，非營利性組織「歐洲公共衛生聯盟」（EPHA）指出，數據顯示歐洲每年空氣污染導致約40萬人早逝，因此長時間暴露在惡劣的空氣中會加劇肺部病變及中風，還會削弱人的免疫系統，更難以抵抗感染。

另外，歐洲公共衛生聯盟表示，英國宣布全國封鎖後，認為自3月23日後的未來幾週內空氣品質可能出現改善。然而，像是波蘭的某些地區，基於燃煤供暖的普遍性，儘管實施限制政策，二氧化氮水平仍然相對較高。