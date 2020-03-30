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內幕／官場接待文化害到無辜5歲童　觀光局官員「翹班接兒子」爆群聚危機

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▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍，有旅客甚至穿著全身防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲因應疫情升溫，桃園機場全面加強邊境管制，機場員工全面戒備，要守住防疫第一線，不料防疫破口竟出現在觀光局。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，全民忙防疫，尤其近來境外移入個案增加，機場員工天天忙得焦頭爛額，天天扛著壓力上班，只為守住第一線防疫工作。沒想到觀光局官員除翹班接兒子之外，還公器私用指派下屬同仁接待，害得基層員工及其5歲小孩雙雙確診，甚至後續還「毫無防疫觀念」到處開會、參加餐敘，搞得觀光局現在人人自危，就擔心淪陷在疫情之中。

還原這場觀光局群聚感染事件，主角共有4人，觀光局官員、觀光局官員之子（案277）、觀光局派駐機場旅服中心同仁（案269）以及其主任，事件起頭就是該官員指派下屬單位接待其從菲律賓宿霧返國的兒子。

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▲▼桃園機場消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

▲桃園機場全面展開消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

知情人士透露，該官員因為擔憂兒子在回國檢疫過程遇到困難，身邊沒有人可以幫忙，因此打電話給機場主任，希望主任能陪同通關，主任因而帶著案269同仁一同前往接機。

事實上，根據疫調資料，案277因工作在菲律賓，3/1就出現喉嚨痛、發燒、血尿症狀，當時還有住院3天，後續持續吃抗生素、類固醇，症狀也減緩。3/20返國時並沒有症狀，直到3/21停藥後，3/22開始發燒。

觀光局所有同仁在今天得知這過程之後，大為震驚，「真是自私又無知，明明知道自己兒子病了一場，還吃了一堆藥，甚至還嚴重到住院，就應該要有警覺心才對，或者我們只是合理懷疑是怕兒子有症狀不能出關，才會請有能力遊走在管制區內的機場同仁陪同在旁協助通關？」

▲外國人禁止入境後，桃園機場的工作人員比旅客多，入境者只能搭乘防疫計程車或防疫巴士，禁搭機捷。機場停機坪上停著飛機，二行廈的餐廳幾乎都在唱空城，生意冷清，有的甚至停業。（圖／記者陳弘修攝）

▲案件爆發後，林佳龍隨即下令調出機場監視器追查高官兒子在機場的足跡。（圖／記者陳弘修攝）

根據機場人員透露，事件爆發後，交通部長林佳龍隨即下令調出機場監視器，追蹤那位從宿霧回來高官兒子的足跡；今出爐的調查報告也還原當天出境過程。官員兒返國後循一般通關途徑，排隊完成填表檢疫、檢查護照、領行李及通關。

雖然過程並無禮遇通關，但觀光局同仁在管制區內，也就是旅客下機門出口隨即陪同在旁，走完一般通關程序，也一路伴隨走出管制區。但因其父（觀光局官員）駕車尚未抵達，派駐機場同仁也再接待其喝咖啡。

喝咖啡的3人分別是：觀光局駐機場主任、年輕同仁（案269），還有回國的高官兒子（案277），也就是說，機場主任目前情況未知，先隔離、觀察。

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲知情人士痛批，兒子從疫區回來還派下屬去接人，行為非常自私又毫無防疫觀念。（圖／記者李毓康攝）

知情人士表示，不管兒子有沒有出現發燒、咳嗽等症狀，但明明是從疫區回來，竟還派下屬去接人，怒批觀光局高官今天會做出這個行為，真的非常自私。尤其3/19起，指揮中心就已公布禁止外國人入境，本國人全面居家檢疫14天，3/17亞洲19國包含菲律賓也升級為旅遊疫情第三級警告，身為觀光主管機關的觀光局高層官員，竟然還毫無防疫概念，讓人直搖頭。

外界盛傳，案269是為拍長官馬屁才去接待長官兒子，「根本不是這樣，太過份，誰說的！太過份。」知情人士透露，案269真的非常倒楣，因為他是一位非常認真、負責又上進的年輕人，他在長官隱暪兒子國外病史的情況下去接機，害得不僅自己確診、連5歲小孩也跟著中鏢，消息一出，觀光局上上下下都非常同情他。

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，有旅客穿著雨衣充當防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲「機場接待」的官場文化一向普遍，但沒想到在疫情爆發之餘，卻波及到無辜5歲童。（圖／記者李毓康攝）

「機場接待」的官場文化一向普遍，但除了真正的貴賓，有時還得接誰誰的老婆，某某的爸媽，知情人士透露，最扯的是這一次，駐機場的觀光局工作人員竟被指派要接待「觀光局高官小孩」，這個20幾歲的「小孩」不幸染疫，再傳給這位接待的基層員工，他回家再傳給5歲的兒子，一次中鏢2人，真是一對既可憐又倒楣的父子。「但現在是防疫非常時期，這種莫名其妙的接機文化真的不能再這樣濫用。」

另外，這位高官知道兒子從疫區回來，官員後續竟還到處參加多人會議、餐敘，還到立法院參加立委協調會，如今不僅觀光局同仁人人自危，連帶接觸密切的交通部官員也恐身陷染疫風暴之中。交通部為此怒批，徒增他人接觸風險，不符返國者防疫規範，將一併進行議處，也已指示觀光局將該主管撤除原主管職務，並降調接受後續調查。

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