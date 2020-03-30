監視器畫面曝！蒙面劫匪連開4槍　74秒搶走板信80萬元…轉身狂奔開小黃逃逸

▲板信搶匪逃逸畫面曝光。（圖／民眾提供）

記者張君豪、黃彥傑、陳韻如／台北報導

北市中山區北安路上板信銀行30日上午發生搶案！一名男子持步槍闖入銀行，在短短5分鐘內搶走超過80萬現金逃跑，過程中一名保全右大腿中彈。這起搶案關鍵監視器畫面稍早曝光，只見搶匪一進到銀行內就先開槍示警，再朝保全開槍，隨後直奔櫃台行搶，將現金放進布袋內後轉身逃逸，整個過程僅花了74秒，讓警方不禁懷疑他預謀犯案。

這起案件發生在30日上午10點多，搶匪身穿深色上衣、蒙面戴口罩，手持綠色布袋到銀行行搶。過程中，搶匪持槍掃射4槍，現場一名保全右大腿中彈送醫，而事後北市特勤警員不敢大意，立刻持槍到現場戒備。

▲台北板信銀行遭搶，特勤警員持槍到場戒備。（圖／記者黃彥傑攝）

稍早，這起搶案的關鍵74秒監視器畫面曝光，畫面中可以看見，搶匪大搖大擺走進銀行，隨後開槍示警，再朝保全腿部開槍，巨大聲響讓在場所有人嚇壞趕緊躲避，而搶匪隨後衝進櫃台內將大約80萬元的現金丟進綠色布袋內，接著衝出大門逃逸。

警方調查，搶匪逃逸後，開著事先偷來的計程車逃逸，而目前警方在桃園龜山區文化二路復興二路口找到這輛計程車，但仍不見歹徒蹤影，警方立刻調閱附近監視器追查歹徒行蹤。

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