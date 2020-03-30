前交大生醫所長林顯豐違法兼任公司董事　監察院彈劾

▲國立交通大學教授林顯豐。（圖／翻攝官網）

記者楊亞璇／台北報導

國立交通大學教授林顯豐在兼任該校生醫工程研究所所長期間，兼任氣宗股份有限公司董事共計1年又3個多月，違反公務員服務法規定。監察院30日以11比0的票數通過並公布監察委員楊美鈴、蔡培村提案，彈劾林顯豐，全案移送公務員懲戒委員會審理。

彈劾案文指出，公務員不得經營商業，公務員服務法第13條第1項定有明文。該規定立法意旨係以公務員兼職即有影響公務及社會風氣之虞，不以具體發生營私舞弊結果為必要，是只要公務員違反公務員服務法第13條第1項規定，應認有懲戒之必要，且亦足認其因此致嚴重損害政府之信譽，而應受懲戒。

監察委員楊美鈴、蔡培村表示，林顯豐雖稱其擔任的角色只是執行產學合作計畫，從未參與商業行為也並未支薪，又檢具國立交通大學、林顯豐及氣宗公司於106年11月10日簽訂之「國立交通大學建教合作合約書」，用以證明國立交通大學知悉此一建教合作案。

楊美鈴、蔡培村表示，林顯豐兼任氣宗公司董事，查無該校相關推薦或指派之文件資料，且無事先以書面報經核准之紀錄，並不符合「科學技術基本法」第17條第4項及「從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法」第4條第1項第2款相關規定。

楊美鈴、蔡培村調查發現，上開建教合作合約書係於106年11月10日簽訂，但林顯豐自106年9月7日氣宗公司設立之日起即兼任董事。其應於本件合約書簽訂後，再以書面報經學校核准兼任氣宗公司董事。其未經學校核准，即兼任氣宗公司董事，顯非適法。