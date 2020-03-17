花蓮0206震災採購案花費逾千萬　監察院提案糾正有重大違失

▲監察委員王幼玲。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

花蓮縣政府於107年4月舉辦「0206震災感恩餐會」，以及「0206震災捐款收據、感謝函印製暨震災紀實文宣裝封及寄送」等多項採購案，共花費新臺幣1千多萬元，遭質疑違反採購程序及預算流用規定，經監察委員王幼玲、楊芳玲調查後，提案糾正花蓮縣政府，並於17日上午經監察院內政及族群委員會審議通過。

監委王幼玲、楊芳玲表示，花蓮縣政府於107年4月30日辦理「震災感恩餐會」，廣邀各界人士參加，宴請約3000人，違反預算執行要點規定，濫用公帑；且將餐會採購案分批辦理，以限制性招標方式，逕洽廠商議價，亦被質疑規避政府採購法相關規定。

監察院指出，花蓮縣府辦理捐款收據、感謝函印製暨震災紀實文宣裝封及寄送等採購案，竟以「身心障礙福利業務費」等預算支出，違反預算法相關規定，且採購驗收程序亦有多處違反政府採購法之情形。另辦理「地震專輯採購」、「0206震災紀實影片及光碟壓製」，動用花蓮縣環境保護局「廢棄物處理業務費」及衛生局「防疫業務費」等科目預算支應，濫用預算流用規定。

監察院認為，花蓮縣府相關主計及會計單位未依會計法第99條規定對機關預算之違法或不當之使用，本於權責要求更正，以書面聲明異議或報告上級機關長官，顯見主計及會計控管預算執行之功能失效。是花蓮縣政府辦理0206震災相關採購案件，核有違反採購程序及預算流用規定等多項違失，情節重大，經監察院提案糾正，並移送行政院，促其檢討改善。

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▼採限制性招標議價分批採購項目（資料來源：監察院提供）

