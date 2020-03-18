貴婦奈奈醫美診所惡意倒閉　監察院糾正北市府

▲貴婦奈奈。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

記者楊亞璇／台北報導

網紅貴婦奈奈與先生黃立雄合開的「杏立博全」醫美診所，於2017年3月遭民眾舉發致命醫糾，北市府未能即時落實稽查，聯合稽查亦未有效遏止，另2018年12月惡意倒閉，造成眾多權益人受損，監察院糾正北市府及衛生局。

監察委員張武修調查，以貴婦奈奈宣傳名稱的「杏立博全」診所自2011年於台北市內成立高檔醫美診所，由黃立雄醫師申請執業，卻由其子黃博健執行實際業務；但是黃博健為醫學系公費生，卻遲未履行義務，也未完成專科訓練，於未辦理執業登記下實際執行醫療業務、在病患病歷上簽章等多年。

張武修表示，民眾於2017年3月向北市衛生局檢舉該診所黃博健、胡姓醫師(全職臺北榮總)等違法情事；「杏立博全」診所自100年於北市開業，並透過網紅貴婦奈奈廣為宣傳，大量吸引消費者前來並主打高檔的醫美診所，依本案檢舉及法務部截至2018年底，消保官及北市衛生局皆收受多起有關「杏立博全」診所之申訴案，受害者更在臉書成立「求償自救會」。

張武修認為，歷年衛生局在多次定期或不定期的稽查，甚至於北市府以跨局處聯合稽查，都未能詳細調查杏立博全診所之違規，以有效嚇阻/防止或及早發覺其透過醫療美容方式進行吸金惡意倒閉之徵兆。

對此，北市府副發言人黃瀞瑩表示，市府與衛生局將於收到公文後，進行相關業務檢討，有缺失之處，將進行檢討改善。