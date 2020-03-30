蔡英文提醒：清明分散時間去掃墓　要保持社交距離

▲總統蔡英文訪視醫療特材，敏成股份有限公司。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情持續擴大，由於接下來碰上清明連假，又要面對一波防疫挑戰，中央流行疫情指揮中心也考量拋出「保持社交距離」的防疫措施。對此，總統蔡英文30日受訪時也提醒民眾，希望4天假期大家可以分散掃墓的時間，也要保持相互的社交距離。

衛福部常務次長、中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長薛瑞元，上午在立法院時表示，因清明春假將至，指揮中心近日將討論此事，期許本周三前先擬出概略的社交距離指引，讓全體國人遵循。

對於清明連假防疫面臨挑戰一事，蔡英文稍早受訪時表示，清明假期有4天，有許多時間上的餘裕，可以分散掃墓的活動，而且現在掃墓有很多不同方式，有線上的，也可以請代表去掃墓，時間也能夠分流。

蔡英文說，相信防疫期間有足夠的警覺，希望4天假期大家可以分散掃墓的時間，要保持相互的社交距離，同時也要仔細聽指揮中心提出的資訊跟指示。

其他人也看了這些...

►新冠肺炎直逼300人！今再新增14例境外移入、1例本土

►7縣市增確診「台中最多」！全台298例分布曝：台北83、新北70 第三名變了

►北市首長們盡量避免民間活動 黃珊珊：風險也是要顧

更多熱門新聞...

►社交距離「8公尺才安全」 MIT最新研究：醫護人員在走廊最好也穿防護服

►川普：美國死亡人數「控制在10萬就不錯了」！ 全境飆破14萬確診



►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！