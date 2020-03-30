剩4小時可出關⋯居家檢疫者突關機消失「被抓」！陳宗彥：依法裁罰20萬

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／記者李毓康攝）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，中央流行疫情指揮中心今（30）日公布全台最新確診病例，全台累積染病人數已有306人、5人死亡。其中，針對居家檢疫、隔離民眾所使用之電子圍籬系統傳出頻頻定位錯誤，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥強調「誤差率不到1％。」，並舉例說明，有一居家檢疫者離解除隔離僅剩4小時卻將手機關機，「也是被員警查出來跟民政體系共同合作找到，並依照裁罰基準裁罰20萬。」

針對如何改善電子圍籬系統定位錯誤問題，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥澄清表示，現在電子圍籬錯誤率其實不到1%，他指出電子圍籬系統是透過5家電信業者基地台方式作定位，原始條件有較弱的地方，目前已找相關單位討論提升方法，現階段僅能仰賴2方式去加強，減低基層員警、民政體系產生不必要的奔波，包括判讀電子圍籬24小時軌跡是否有問題，以及以雙向簡訊方式，讓居家隔離者可以回復，進而降低不必要困擾。

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陳宗彥舉例指出，曾有一案例距離解除居家檢疫時間只剩4小時，但該個案手機關機，「也是被員警查出來跟民政體系共同合作找到，個案雖然離解除居家檢疫剩4小時，但抓到後仍依照裁處基準，裁處20萬。」他也藉此機會再次跟居家簡易者宣導，「這段時間大家互相配合乖乖在家哩，社會也多給居家檢疫者多點支持跟關懷，我相信這件事情大家一起，可以做得比較好。」