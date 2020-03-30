2到3成病患「失去嗅、味覺」！醫推估保守「復原時間」...不一定可恢復

▲部份新冠肺炎確診患者有味覺、嗅覺喪失的症狀。（示意圖／123RF）

記者林妤柔／採訪報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸升溫，海外工作、留學的人逐漸返台，導致境外確診人數爆增。其中，最受到注意的是病人產生味覺、嗅覺喪失的症狀。感染科醫師表示，其實感冒、病毒感染也可能造成味覺、嗅覺喪失，並非新冠肺炎獨有。他也推估恢復的時間，認為此症狀仍佔少數，民眾不需過於緊張。

中國醫藥大學附設兒童醫院感染科主任黃高彬認為，雖然最近很多歐美返國者都喪失味覺、嗅覺，但不一定跟歐美毒株有關，因為亞洲也有相關案例，實際上發生比例也不高。

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黃高彬指出，目前還沒有證據顯示新冠肺炎導致嗅覺、味覺喪失，新冠肺炎主要侵犯的是呼吸道，而非人體神經，且喪失嗅覺、味覺的發生率僅兩到三成，所佔比例不高，所以無從判斷該狀況是由病毒引起、還是因為生病。另外，病毒感染也可能造成嗅覺、味覺喪失，例如鼻竇炎。

黃高彬表示，生病、感冒導致鼻子有症狀，嗅覺就會改變，當身體虛弱、不舒服時，吃任何東西也都沒有味道，很難有診斷上的意義。可能因為是新冠肺炎的關係，一有症狀就很快被注意到，其實很多疾病也可能導致嗅覺、味覺喪失。理論上，大概一個月後就會逐漸恢復。

▲鼻竇炎患者可能有嗅覺喪失的狀況產生。（圖／記者李佳蓉攝）

台灣感染症醫學會理事長黃立民指出，嗅覺喪失的確是現在需要注意的一大症狀，因為現在發現有些感染者不會有喉嚨痛、發燒和咳嗽等常見症狀，唯一只有「嗅覺喪失」。分析原因，主要是嗅覺和味覺都位於上呼吸道，就是鼻咽和舌頭受到感染，病毒沒有繼續往下跑，所以只有嗅覺和味覺出現異常，而這些人就不會太有喉嚨痛症狀。

黃立民也表示，目前還無法確定嗅覺、味覺喪失是否病毒突變造成，但韓國很早就出現相關病例，歐洲也陸續出現類似狀況，所以目前能確定嗅覺或味覺喪失這個現象是存在的。目前已聽說有病人恢復，代表有些人症狀是可逆的，但是不是所有人都是可逆的，現在不清楚，基本上應該是可逆的過程，但百分之幾可逆現在不清楚。