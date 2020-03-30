居服員1天服務5家庭　1口罩撐1天沒替換「恐成防疫破口」

▲立委關心居服員與個案近距離接觸，防疫物資是否足夠。（示意圖／老五老基金會提供）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，為避免歧視與恐慌造成更多人隱匿病情，目前我國居家檢疫和居家隔離者都採不公開個資，不過今（30）日有立委提到，居家照顧服務員（居服員）若在不知情的情形下進入這些個案的家庭，加上一週只有5個口罩，等於一個工作天只有1個，卻可能在一天內到5至6個家庭服務，髒了也無法替換，擔憂可能成為防疫破口。

國民黨立委吳斯懷今（30）日在立法院質詢衛福部常務次長薛瑞元，提到在保護個資的情況下，居家檢疫和隔離者是誰都沒人知道，居服員是否可能在不知情的情形下，進入居家檢疫與居家隔離者家中服務，不僅對居服員的健康毫無保障，也可能成為防疫破口。

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薛瑞元回應，如果每個人對於居家檢疫和隔離甚至確診者的態度都很正面，要公布當然沒問題，但就是擔心負面影響，反而讓歧視釀成更多人隱匿病情，對防疫更不利，才會保護個資。但是關於居服員的問題，事實上居服員可以詢問當地衛生局，了解自己要去服務的個案是否為居家檢疫或隔離者，現在也會建立相關資訊系統。

吳斯懷表示，期望能保障每個居服員都能掌握相關資訊，不會成為基層的破口；另外居服員一天到5至6個家庭服務，每天都要幫助個案洗澡、翻身等，但口罩等防疫物資是否足夠？薛瑞元回應，目前居服員一週配給5個口罩，已經比一般民眾還多。

不過吳斯懷表示「你沒有回答到我的問題」，他強調居服員一天接觸5到6位個案，萬一幫一位個案洗澡後，弄髒了口罩，到下一家能否替換？薛瑞元回應，我們將會積極去做（協助），也會責成各地衛生局與各地居服單位合作，加強居服人員的防疫。

▲衛福部常務次長薛瑞元今（30）日在立法院備質詢。（圖／記者呂佳賢攝）