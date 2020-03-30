WHO高層「聽到台灣」秒裝傻斷訊　葛萊儀點名嗆爆：卑鄙可恥

▲節目專訪WHO助理總幹事艾爾沃德片段。

記者黃翊婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）助理總幹事艾沃德（Bruce Aylward）接受香港電台記者視訊訪問，一聽到「台灣」就假裝沒聽見，甚至一度掛斷視訊。美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀在推特PO出相關影片，直批艾沃德的行為是卑鄙、可恥的，「為什麼不能簡單說出『台灣防疫做得很好』？」

葛來儀（Bonnie Glaser）在推特PO文中直接點名艾沃德，認為他接受採訪卻又拒絕回答有關台灣的問題，還無禮中斷視訊，是非常卑鄙的行為；怒火難消的她在留言區與網友討論時，再度狂飆艾沃德很可恥，「他為什麼不能簡單地說，『台灣防疫做得很好』就好了？」

其他網友也紛紛留言發表自己的見解，「在全球大流行中，WHO的確處於非常困難的處境，但中國是第一個爆發疫情的地方，還擁有13億人口，如果想要對此產生影響，就應該重視台灣問題」、「WHO應該解散，我們需要的是一個不會受任何強迫的新機構」、「香港記者很專業，換成是我，大概無法保持冷靜面對艾沃德的行為」、「不要問到台灣的防疫，這樣會讓WHO變成廢物」。

▼▲葛來儀的推特PO文。（圖／翻攝自推特／@BonnieGlaser）

這起事件之所以會受到各國網友關注，是因為香港電台英語節目脈搏（The Pulse）28日上傳最新的專題報導影片，內容主要講述新冠肺炎對全球帶來的影響，並透過視訊訪問多位民眾、專家，其中一名專家就是艾沃德。

在節目最後20分鐘，該電台記者唐若韞透過視訊電話訪問艾沃德，她問到「WHO是否會重新考慮讓台灣加入」，艾爾沃德一聽先是皺眉，接著停頓大約9秒鐘；為了確定艾沃德能聽見自己的聲音，她再次說了「哈囉」，對方這才回答，「很抱歉，我沒聽到妳的問題」。

此時，唐若韞馬上接話，「沒有關係，讓我再重複一次我的問題」，沒想到艾沃德卻說，「不用了，沒關係，我們可以進行到下一題」。 她繼續追問，「我真的很好奇，想問一些和台灣有關的議題」，沒想到螢幕上艾爾沃德的畫面隨即消失，視訊電話疑似因不明原因遭切斷。

▲艾沃德在這次的採訪事件中掀起爭議。

面對突如其來的意外狀況，唐若韞仍然不放棄，重新撥通電話，表明要接續剛才的訪問，她說，「我想要知道你是如何評斷台灣直到目前為止，在防疫方面上的表現」。

艾沃德則回應，「嗯，我們已將談論過中國了，妳知道的，如果妳檢視中國各區域的情形之後，會發現他們其實做得相當不錯」，接著話鋒一轉，「謝謝妳邀請我參加這項訪談，也祝你們在香港的防疫工作順利」。由於上述這一連串戲劇般的採訪轉折，加上之前網路上早有一些關於WHO的爭議，才會讓這段訪問影片一播出，就掀起網友熱烈討論。