義大利破萬死！新增病例降5.6％破紀錄　病逝人數連2日下降

▲義大利因新冠肺炎疫情，一個月內上萬人死亡。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利過去24小時死亡人數756人，新增5,217例確診，累計死亡人數已達到10,779例。雖然新增確診及死亡病例仍多，義大利的疫情似乎出現緩和的勢頭，相較前一日889死及周五的919死，已經連續2天下降，確診人數也比前一日少了757人。

綜合外電報導，義大利的死亡總數仍居全球之冠，也是目前唯一在疫情大流行中破萬死的國家，位居第二的西班牙則是6,500死，兩者相差至少3000人。連續兩日新增及死亡病例雙雙下降，新增病例下降更達5.6％，是義大利自2月21日開始追蹤染疫人數後，最低的一次成長率。

▲死亡、確診病例都出現連2日下降，對水深火熱之中的義國人民而言是好消息，也帶來希望。（圖／達志）

疫情重災區米蘭的加護病房和急診依舊擠得水洩不通，但米蘭大學病毒學教授普雷吉拉斯科（Fabrizio Pregliasco）表示，「我們正在見證疫情減緩」，「（成長曲線）還沒走平，但這是一個好的徵兆。」

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）並沒有對病例數減緩表現出樂觀，他持續呼籲大眾，不要因此鬆懈了防疫措施。