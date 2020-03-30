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力挺加入WHO「需要台灣的專業技術」　法國友台小組主席49歲癌逝

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法國友台小組主席賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）49歲癌逝。（圖／達志影像／美聯社）

▲席賽沙里尼（中）49歲癌逝。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎29日專電

法國國民議會友台小組主席賽沙里尼因罹癌不幸病逝，享年49歲。賽沙里尼與台灣關係密切，並多次在公開場合為台發聲，支持我國參與國際組織。駐法代表處深表哀悼與敬意。

法國國民議會議長費宏（Richard Ferrand）29日晚於推特上表示，「賽沙里尼過去幾個月來都在努力對抗癌症，即使在最後時刻仍努力履行職務並為理想而奮鬥」。

國民議會友台小組主席賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）與台灣關係密切，並多次造訪台灣。擔任國會議員前，曾於2016年4月赴台參加文化部台法工作坊；當選後曾分別於2017年12月、2018年11月及2019年9月三度訪台。

賽沙里尼與前立法院長蘇嘉全亦有深厚友誼。2018年7月蘇嘉全訪法，受賽沙里尼邀請參訪法國國民議會，為首度有立法院院長進入法國國民議會議場。2019年9月賽沙里尼訪台，蘇嘉全不僅回禮邀請賽沙里尼參訪台灣立法院議場，更親自帶領賽沙里尼到故鄉屏東，體驗南國的熱情及美麗風光。

共和前進（LREM）黨籍的賽沙里尼除了從政，也投入音樂、戲劇演出。蘇嘉全訪法時，賽沙里尼送上一首由他作詞、名為「台灣」的歌。歌詞講述即使台法在地理上很遙遠，文化等方面有些不同，但仍有很多元素讓彼此親近，共享人類命運的普世性。

去年中華民國國慶賽沙里尼受邀出席駐法代表處酒會，在酒會致詞時表示，台灣證明了民主人權是普世的價值，並強調，「台灣不屬於任何人，只屬於台灣自己」。

駐法代表處吳志中代表在臉書上表達深沈的哀悼之意，他寫道：「他一生致力於民主自由，堅決支持台灣，為台法友好關係奮鬥。在過世前，還在為支持台灣努力。我謹向這位好友致上我最崇高的敬意。」

賽沙里尼多年來為台灣堅定發聲，多次出席參與挺台活動，例如去年歐洲多個駐外館處串連舉行「與台灣同行」，聲援台灣加入世界衛生組織的活動等，都可以看到賽沙里尼的身影。

他當時接受中央社記者採訪時表示：「疾病是沒有國界、地域及政治之分的，必須走出政客的對立，法國是中國的朋友，也是台灣的朋友，不必在其中選擇，台灣應在世衛組織擁有一席之地，大家都需要台灣的專業及技術，共同對抗疫病。」

賽沙里尼出身亞維儂（Avignon），這個南部城市以每年夏天的藝術節聞名，賽沙里尼在政治之外，對藝術也頗有熱忱，熟悉音樂製作和戲劇演出。去年的外亞維儂藝術節（Avignon Off）中，他就以卡繆「異鄉人」中的一段，進行讀劇演出。（編輯：陳正健）

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