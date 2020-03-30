打臉零確診！北韓軍隊爆上百人染疫死　人民軍「半癱瘓」數度暫停訓練

▲金正恩日前視察軍隊時，身旁高官幹部皆有配戴口罩。（圖／朝中社）

記者王佩翊／編譯

全球新冠肺炎疫情大爆發，而北韓至今仍堅稱國內「零確診」，然而卻有消息人士踢爆，駐守北韓與中國邊境的北韓人民軍部隊已有上百人疑似因感染新冠病毒死亡，情況嚴重到人民軍多次暫停訓練。據了解，與官方對外公布的數字不同，新冠病毒早就已經從朝中邊境傳入北韓國內。

根據《讀賣新聞》引述消息人士，北韓部屬於中國邊境的人民軍部隊自2月底以來已經有超過100人疑似因感染新冠肺炎死亡，事態更是嚴重到好幾度暫停訓練。南韓國家情報院在3月3日提出的報告指出，北韓早在1月29日就已經全面封鎖朝中邊境。消息人士透露，其實當時朝中國境就已經出現感染案例，現在更是蔓延至北韓國內。

北韓當局至今仍堅稱國內無人感染新冠肺炎，然而根據《朝中社》27日報導，在平安南道、平安北道、兩江道以及羅先市等各地共有2280名曾從國外出差返國地人與其接觸者，出現感冒等症狀，因此被列為「醫學監控對象」。

根據北韓媒體登出的照片可以看到，北韓領導人金正恩3月12日視察砲兵部隊時，身旁的幹部皆有配戴口罩，然而在21日視察戰術制導武器發射演習時，身旁的幹部卻沒有配戴口罩。消息人士推測，此舉是為了減輕民眾對於新冠肺炎疫情擴散的不安，由此可見目前疫情已在北韓境內蔓延。