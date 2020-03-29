西班牙軍方派A400M赴上海　載運各項醫療物資「航程預估33小時」

▲西班牙A400M從薩拉戈薩空軍基地起飛。（圖／翻攝西班牙空軍，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

西班牙國防部28日派出一架遠程軍用運輸機（空中巴士A400M）從薩拉戈薩空軍基地起飛，赴上海載運醫療物資，機上共有8名機組人員，飛抵上海後會立即返回，降落在馬德里的空軍基地，飛行時長預計達33小時。

西班牙新冠肺炎疫情嚴峻，為了盡快補充抗疫所需的物資，西班牙軍方已多次動用軍機載運物資，包含A400M、C-130（Hercules）、C-212、C-295、CN-235等型號的運輸機都執行過相關任務，運送以快篩試劑、口罩、防護服、護目鏡等為主的醫療物資。

西班牙空軍透露，A400M本次赴上海載運醫療物資，挑戰非常大，由於距離遙遠，來回航程長達33小時，中途只有短暫休息，立即就要返航，且運送的物資量龐大，回程時重量勢必增加、燃油也會減少。

此次運載任務也引起許多西班牙民眾的關注，因為西班牙政府上周才從大陸購買了一批新冠病毒快篩試劑，被發現檢測成功率只有30％，最後決定停用退貨。

事發之後，陸方緊急展開調查，發現販賣產品給西班牙的「易瑞生物」根本沒有國家藥品監督管理局販售相關產品的執照。

易瑞生物則指出，西班牙衛生部門決定更換新批次的產品，但決定繼續執行與易瑞生物的合約，並要求易瑞生物按時交付相關產品和設備，以保障西班牙抗疫物質的及時供應。