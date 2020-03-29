防堵外籍移工趴趴走　桃警「臨檢勸說」7家娛樂業者配合歇業

▲桃園警方針對移工聚集之場所、舞場內外週邊，實施防疫臨檢及宣導。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局為加強防堵新型冠狀病毒 全擴散蔓延，防制民眾聚集產生群聚傳染，28日深夜針對轄區派出所與各移工舞廳、小吃店等進行道德勸說，勸導業者基於店家利益及維護顧客身體健康，減少群聚感染風險，7家娛樂場所業者配合歇業。

▲▼經勸導後有７家業者配合歇業。（圖／桃園警分局提供）

桃園市為外籍移工人數於全國所佔比例最高，因應國情不同對於防疫工作認知有落差，為免各國籍移工相約於舞廳、小吃店等場所聚會，成為防疫破口，桃園警察分局分局長黃炳訓率防治組、轄區派出所與各移工舞廳、小吃店等道德勸說，勸導業者基於店家利益及維護顧客身體健康，在防疫期間配合政府政策自主歇業，減少群聚感染風險。

28日深夜黃炳訓指示分局防治組規劃臨檢勤務，由外事人員與轄區員警組成臨檢小組，針對移工聚集之場所、舞場內外週邊，實施防疫臨檢及宣導，使用M-police行動載具，清查有無居家檢疫（隔離）違法外出者，以落實執行政府防疫政策，防堵所有可能缺口，該舞場響應市政府政策，立即有7家業者主動停止營業對營業場所作必要的防疫措施，以免造成感染的機會。

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