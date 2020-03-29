本土案例再新增1例！無出國旅遊史...疑接觸西班牙返台先生確診

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日宣布新冠肺炎再新增15例，其中14例境外移入，1例本土。境外移入個案為9男5女，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月14日至27日，發病日介於2月15日至3月25日；個案發病前分別有美國、英國、法國、西班牙、葡萄牙、瑞士、土耳其、摩洛哥、突尼西亞、菲律賓及印尼活動史；出國目的以旅遊或工作為主。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者黃國霖攝）

請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，案284長期於菲律賓工作，3月20日返國時，與昨(28)日公布之案277搭乘同班機(長榮BR-282)；於26日居家檢疫期間，因身體不適，通知衛生單位就醫，今日確診；同住接觸者居家隔離中。指揮中心提醒，曾於當天搭乘同班機旅客，在居家檢疫期間務必留意自身健康狀況，如出現疑似症狀，請通知衛生單位安排就醫。

另外，今日新增個案中包括3起群聚事件。案289、293為一對夫婦，案293於3月7日至16日跟團至西班牙及葡萄牙旅遊，返國後開始居家檢疫；兩人分別於3月22日、23日發病，今日確診，收治於負壓隔離病房。由於案289無出國史，研判因近距離接觸案293且未有適當防護造成之本土個案；其餘同住家人檢驗中。

▲台灣目前確診人數為298人，39人解隔離。（圖／王譯萱製作）