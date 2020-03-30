「媽媽還是別回來，老師說妳會把病傳給我們」　滯湖北陸配視訊在台幼女淚崩

▲29日深夜第一班「類包機」率先返台。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

第三批滯留湖北台人29日搭乘華航首班「類包機」返台，深夜抵達桃園國際機場，153人下機後接受篩檢，由遊覽車送往集中檢疫所14天。而有陸配因交通問題搭不上這班飛機，她之前跨海和女兒視訊時，聽到對方說的一番話當場淚崩，讓她認為女兒怎會說這種話？

為接回滯留湖北的國人，指揮中心協助安排以「類包機」模式接回國人，洽請華航安排29、30日各一架定點航班協助接返，航班編號都是CI504，供滯留湖北民眾隨當地交通解封，自行至上海搭機返台。

據掌握，這兩批包機共有440人登記搭乘，29日深夜第一班「類包機」率先返台。據海基會聲明，12歲以上票價為2100元人民幣，約新台幣8930元，2到12歲換算後約7230元，2歲以下800元。

▲▼29日深夜第一班「類包機」率先返台。（圖／記者李毓康攝）

事實上，搭乘29日包機的滯留湖北台灣民眾，多數從28日一早就出發，以包車、共同搭乘省際客運，或少數以高鐵等形式，經過超過1000公里，10多個小時的路程，於28日深夜、29日清晨陸續抵達上海浦東機場。不少人因為沒有數位健康碼，只有紙本證明，無法入住旅館，選擇直接夜宿機場。

《聯合報》報導，有一名陸配因交通問題趕不上「類包機」，她滯留湖北這段期間，每天透過視訊和台灣的年幼女兒聊天；但有次女兒要媽媽還是別回來好了，「老師說，妳會把病傳染給我們。」她聽了當場落淚，並和微信群組內的其他台人哭訴，女兒怎會講這種話？

▼搭乘第一班類包機返台民眾，28日一早就出發，陸續抵達上海浦東。（圖／滯留湖北台灣人提供）