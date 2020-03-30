台灣西部「唯一淨土」靠3因素？嘉義名嘴再揭巧合：跟一條線有關

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記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情台灣本島只剩下嘉義縣、花蓮縣以及台東縣仍維持零確診，資深媒體人王瑞德在政論節目上談到這件事，他認為，PTT網友分析嘉義縣之所以是西部「唯一淨土」，除了雞肉飯、美乃滋和世界偉人財神總統台灣阿成之外，還有第4個原因北回歸線，「是不是巧合？不知道。」

王瑞德在28日播出的政論節目《驚爆新聞線》中提到，台灣本島除了花東防線守住了，西部只剩下一個縣仍是零確診，就是嘉義縣，「就有PTT八卦網友問了，為什麼在西部嘉義縣沒有確診？大家開玩笑說是因為有火雞肉飯，是因為大家常常吃飯都要加美乃滋，還是有那個所謂的世界偉人財神總統台灣阿成，其實也有人說是不是因為太窮了，沒有錢出國等等。」

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▲各縣市陸續加強消毒作業，希望能有效防堵病毒傳播。（圖／記者林敬旻攝）

本身也是嘉義人的王瑞德認為還有第4個原因，有趣的是巧合，但巧合真的就是那麼巧，北回歸線通過台灣哪裡，花蓮通過，澎湖、嘉義也有，「北回歸線通過的地方沒有，大家開玩笑說是不是跟這條線有關係。」

「不要笑，你去看看，從經緯度，尤其是緯度。」王瑞德指出，同屬一條緯度的地方災情特別慘重，例如北緯40度，但同屬另一條緯度的地方可能都沒有災情，「所以是不是巧合？不知道。」

▼全台確診分布圖。（圖／翻攝疾管署網站）