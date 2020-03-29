國民黨直播節目開播！5發言人團接招網友匿名提問、大玩真心話大冒險

▲國民黨新發言人團成員，文傳會傳播部專員洪于茜。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨新主席江啟臣上任後，力致於數位化，重建國民黨形象。下週起國民黨臉書粉絲專頁將正式開播「日常系KMT」、「KMT cares」、「啟臣面對面」等系列直播節目，網友可線上匿名提問、與發言人團暢談時事、玩真心話大冒險等，拉近國民黨與民眾的距離。

國民黨日前公布5位發言人團名單，涵蓋六、七、八年級生，平均年齡不到35歲，包括新北市議員陳偉杰、新北市議員江怡臻、國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯、淡江大學外交與國際關係全英語學士學程兼任講師黃裕鈞和文傳會傳播部專員洪于茜。

國民黨28日表示，近期國民黨致力於數位化，於行銷層面規劃將現有直播室重啟，並於國民黨粉專進行「日常系KMT」、「KMT cares」、「啟臣面對面」等系列性直播，已完成相關規劃，下週將正式開播。

國民黨表示，下週一中午12時將於國民黨粉專進行「日常系KMT」首播，由國民黨發言人洪于茜主持，並邀請國民黨副秘書長謝龍介作為來賓，透過面對網友辣評，暢談一週時事。下週二中午12時則為「發言人的真心話時間」特輯，邀請陳偉杰、江怡臻、盧宸緯、黃裕鈞、洪于茜等五位發言人團成員共同參與，也是發言人團首次合作。該特輯將透過真心話大冒險遊戲進行。

國民黨表示，歡迎大家透過公告之匿名箱向各個發言人提問，只要附上欲提問的發言人姓名以及問題並送出問卷，隨即完成提問。匿名提問連結：https://peing.net/zh-TW/e4cb8b265853fa?event=0