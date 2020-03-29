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法籍華人夫婦疑「吞退燒藥登機」確診！　同機200人被害全隔離

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▲法籍華人夫婦確診，同班機王小姐與女兒受訪透露當時狀況。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

▲法籍華人夫婦確診，檢疫人員上機。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

天津市人民政府22日宣布新增4名確診個案，其中一對是法國籍華人夫婦，疑吃退燒藥後登機，入境時通報有發燒、乾咳和頭痛症狀。一名同機旅客爆料，該架飛機上有7人都有發燒症狀，全機200多人隔離。

鳳凰衛視駐法國記者金亮與一名同機乘客連線，並在微博發文表示，這對夫妻早在1周前就出現了發燒症狀，但卻吃了退燒藥瞞報症狀登機，抵達天津後，機上共有7人發熱，致使全機近200人隔離。

根據紅星新聞報導，一名王小姐表示，自己和女兒坐在商務艙第一排，因此清楚聽到檢疫人員通過對講機說，「5名發熱的加上2名吃了退燒藥的，總共是7人（發燒）」。之後7名發熱人員先經過特殊通道下飛機。

▲法籍華人夫婦確診，同班機王小姐與女兒受訪透露當時狀況。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

▲同班機王小姐與女兒受訪透露當時狀況。

王小姐回憶，7人中有男有女，以中年人居多，有一個看起來比較年輕的男子。「這個年輕男孩走到我旁邊的時候還咳嗽了一下，我當時心裡就咯噔了一下。」，當時機上乘客都很害怕，整個機艙內沒有人出聲，但每個人的表情都很凝重，旁邊有女乘客都快哭了。

下飛機後，檢疫人員輪流進行詢問、採樣作業。王小姐透露，在等待聊天過程中得知，在法國戴高樂機場登機前，曾有人發現法籍男子看起來很難受，他的妻子卻表示，「沒有問題，他平時有抽煙，所以咳嗽，這很正常，他沒有問題也不難受」。

王小姐說，等待7、8個小時後得知，可以乘坐原航班由天津飛到北京，之後在北京的隔離酒店入住一晚，23日王小姐和女兒乘坐飛機從北京回深圳。在深圳隔離酒店住了4天，期間做了兩次核酸檢測，26日晚王小姐接到酒店通知，她和女兒終於可以回家自行隔離。

根據天津市人民政府新聞辦公室官方微博「天津發布」消息，3月22日天津新增4例境外輸入確診病例，其中中國籍3例，法國籍1例。通報顯示，4例新增境外輸入性確診病例中，有兩人為夫妻關係，其中丈夫是法國籍，輸入性病例患者於3月21日乘巴黎到北京CA934航班，22日12：30降落天津濱海國際機場。

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