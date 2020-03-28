快訊／19歲男正要去上大夜班…遭路人持水果刀「猛捅」！送醫搶救身亡

▲桃園隨機殺人，死者姐姐悲痛發文。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／桃園報導

桃園市平鎮28日發生一起隨機殺人事件，一名蘇姓男子半夜在路上遇見正要去上大夜班的劉姓男子，於是上前想借錢但遭到拒絕，沒想到他竟持水果刀一把捅向對方胸口，導致他最後送醫不治。劉男姊姊事後在臉書上悲痛PO文，「他人生才剛要開始，就被你一刀摧毀…」更氣憤表示，「真的不能廢除死刑」。

據了解，年僅19歲的劉男當時正準備要去上大夜班，卻在路上遇到蘇男上前表示經濟不佳，想要借錢，但劉男拒絕，沒想到蘇男竟拿出水果刀一把捅向他胸口，導致他最後因心臟及肺臟撕裂傷，到院前已無生命跡象，經搶救後仍宣告不治。

劉男姊姊事後悲痛發文表示，弟弟平時個性很乖，非常獨立，從沒讓家人擔心過，但沒想到卻在上班路上遇劫，「嫌犯到警察局自首說是要搶劫，到底有什麼深仇大恨要一刀致人於死？我弟弟才19歲，人生才剛要開始，就被你一刀摧毀了…」。

姊姊貼文如下：

#幫我分享

#又一起隨機殺人案件

#我不想我弟走的不明不白

#真的不能廢除死刑

嫌犯已自首目前在平鎮分局

本名蘇XX，桃園中壢人 ，74年次

我的弟弟...平時很乖

很孝順阿嬤跟爸爸....從來就完全沒跟家裡拿過錢

也很獨立，從來沒讓家人擔心過

熱愛讀各種外文，自學日文 考到N4證書

現在還在學俄文，英文，準備今年要當兵

當兵回來打算要去當日文翻譯

國中被霸凌之後就完全不出門的他

直到去年我帶他一起到我們公司上班

今天在上班的路上，嫌犯直接拿水果刀

就直接往我弟弟的心臟刺下去

我弟弟嚇到，要跑回家求救的路上

就沒了呼吸心跳倒在路邊.................

嫌犯到警察局自首 說是要搶劫

到底有什麼深仇大恨要一刀致人於死

我弟弟才19歲，人生才剛要開始

就被你一刀摧毀了..........

►越想越不對勁！