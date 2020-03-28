英情侶不給防疫補償　台大教授質疑「打臉法律」...陳時中回應了

▲遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供）

記者嚴云岑／台北報導

一對英國情侶在台灣接受居家檢疫，卻由母親向外媒抱怨檢疫所居住條件差，如在監獄一樣，引起社會譁然，中央流行疫情指揮中心宣布，該情侶不實陳述，恐影響我國國際形象及防疫工作執行，故不予防疫補償金，卻遭台大法律系教授李茂生質疑。對此，陳時中回應，不會有打臉問題。這對情侶的情況，幾近是謠言，可能影響對檢疫措施沒有信心，引發防疫漏洞，所以才會不予補償。

李茂生在臉書上寫到，對於中央取消防疫補償一事，他不是要筆戰，也不是故意為反對而反對，而是在法言法。補償辦法規定只要接受隔離，且未違反規範，或通知書上所列防疫措施，就可向地方政府請領補償。而該補償金請領並未限制國籍，只需地方政府核可即可。

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李茂生質疑，該情侶和媽媽抱怨、媽媽訴諸媒體，損傷國際形象，「中央就說不給補償了？」他表示，自己聽到英國人抱怨，理解到收容環境與收費後，也很生氣，覺得這位女士的不知好膽。但法律允許申請，中央也只能責成地方政府，再提出後嚴格審查，找出違規事實不予補助。如今中央直接下令不給補助，等同於帶頭打臉自己所訂的法律，則是萬萬不可。

對此，陳時中回應，不予防疫補償，不會有打臉自己法律的問題，一為大家花了很多精神成立關懷服務中心，不希望趴趴走造成防疫破口，但如果有人對國際媒體宣稱像住監獄，受到不人道待遇等，「你想想配合的人會變多還是變少？」

陳時中強調，一旦配合的人變少了，對於防疫一定有不利影響，因此不可能發放補償給這樣的人，這在傳染病防治法與特別條例都有規定，會在防疫期間對防疫造成的妨害做一定處分。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／攝影中心攝）

28歲英女道森（Natalie Dawson）與男友皮斯利（Rohan Pixley）3月初時準備到澳洲旅遊，中途因為疫情取消了後續行程留在台灣，事後被台灣政府通知要居家檢疫14天，道森卻向母親抱怨，隔離的地方就像監獄一樣，「有人幫送一天三餐，但品質很差、份量也很少」、「房間很髒，沒有熱水也沒辦法洗衣服。」

該內容經BBC報導後，引起社會譁然，陳時中26日在記者會上也澄清，「我們絕對沒有虧待人」。指揮中心發言人莊人祥也表示，該情侶是因為喊沒錢，無法續住民宿，才由地方衛生局安排到檢疫所居家檢疫14天。

花蓮縣政府事後澄清，檢疫所的地點確實比較偏僻，但絕對有熱水可以使用，也有洗衣機、脫水機、飲水機等設備，而且這一對英國情侶18日入住後，後續又有另外5人相繼入住，均沒有聽過類似的抱怨，突然收到外媒報導相關消息，他們也相當意外和錯愕。

中央流行疫情中心指揮官陳時中被問及此事時先後表示，「我們絕對沒有虧待人」、「公道自在人心」，但並未鬆口是否取消防疫補償。

直到27日晚間才由指揮中心發布新聞稿，考量報導內容涉及不實陳述，除有損我國之國際形象，且可能引起各界誤解，導致民眾不願配合隔離檢疫措施，對我國防疫工作執行有不利的影響，有違反「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」之虞。經指揮中心審慎評估，決定不予該兩名外籍旅客防疫補償金。