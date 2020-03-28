最早開學拚高考　貴州錦屏中學209名高中生發燒腹瀉

▲貴州209位高考生出現發燒腹瀉症狀，在疫情延燒之際不免讓人擔心是集體感染。高中生示意圖。（圖／CFP）

實習記者簡立宇／綜合報導



貴州是中國最早開學的省份之一，早在16日就讓國三、高三的同學開始正常上課。官方微博「錦屏縣政務」27日發出公告，錦屏中學從24日起，有209位高三同學出現發燒、腹痛腹瀉等症狀，經過檢驗，學生的症狀疑似為「水源問題」引起的急性腸胃炎。

錦屏中學位於貴州省黔東南州錦屏縣，座落於清水江畔的塔山腳下，約有40個教學班，在校學生2400多人，教職工141人，其中專任教師134人。該校在高考中，升學率一直保持在全州前5名。

公告中表示，經過初步調查了解，因為市政在23日暫停供水，錦屏中學使用學校自建的備用水源，水務部門對備用水源檢測，發現水質總大腸菌群、大腸桿菌超標。公共衛生事件應急處置工作領導小組也派出專家，針對「出現發燒症狀的學生」進行核酸檢驗，沒有出現新冠肺炎的跡象。

▼ （圖／翻攝自錦屏縣政務微博）

截止3月26日22時，出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀的學生共209人，累計住院199人，其中有196人已治癒出院，有3人仍待院觀察，其餘10人在24日留校醫務室進行觀察後並無大礙。

錦屏縣政務微博也表示，將持續追蹤檢測結果，並對全縣已開學的學校進行食品安全、飲水安全全面排查。另外，將派出工作小組進駐錦屏中學，加強督導直到6月高考結束。