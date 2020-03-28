「台北法案」生效　國台辦批美：毫無道理、自相矛盾

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者魏有德／台北報導

美國總統川普26日簽署《2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案 》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act）。對此，大陸國台辦今（28日）早發出聲明稿強調，美國早在40多年前就在一個中國原則基礎上同中國建交，現在卻簽署法案阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，「毫無道理、自相矛盾，違背國際法和國際關係基本準則。」

國台辦發言人朱鳳蓮表示，外交部等部門已表明，堅決反對美方簽署《2019年台北法案》的嚴正立場，並已向美方提出嚴正交涉，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。」

朱鳳蓮強調，世界上有180個國家同中國建交，美國早在40多年前就在一個中國原則基礎上同中國建交，美國卻簽署法案阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，「毫無道理、自相矛盾，違背國際法和國際關係基本準則。」

朱鳳蓮提到，中國的國家統一、民族復興是歷史大勢，是任何力量阻擋不了的，「台獨是歷史逆流、是絕路，是絕不會得逞的。」

▲美國總統川普26日簽署《2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案 》。（圖／路透）

《台北法案》由科羅拉多州共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）、德拉瓦州民主黨籍參議員康斯（Chris Coons）共同起草，內容指出，隨著大陸加大對台灣的壓力，美國應支持台灣加強與其盟友的關係。

根據《台北法案》內容顯示，對於採取嚴重行為來破壞台灣的國家，美國將考慮減少與其經濟、安全、外交上的接觸。此外，美國應主張台灣參與所有的國際組織，並應在其他組織獲得觀察員的身分。