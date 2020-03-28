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停課高中生被公車拒載！　教育部長心疼「配合防疫的孩子」親自回應了

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▲北部高中停課一周。（圖／記者黃彥傑攝）

▲教育部長潘文忠對於配合防疫的孩子被貼標籤感到心疼。（圖／記者黃彥傑攝）

記者林彥臣／綜合報導

受到武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）影響，台灣部分學校實施停課或其他必要措施進行防疫，但是日前卻發生停課學校的學生穿著制服搭公車卻被拒載，教育部長潘文忠心疼這些學校的學生都是「配合防疫的孩子」，在臉書上發文呼籲，不要給予這些學生貼上不友善的標籤。

潘文忠臉書發文表示，在報紙見到一則新聞，內容描述因為孩子的學校配合防疫措施，卻因此被貼上標籤，甚至受到不友善的眼光與對待，「我十分心疼且遺憾」，從防疫工作推動以來，知道許多朋友都以相當謹慎的心態來面對，除了遵守防疫專家的建議外，也密切關心疫情變化，難免身處一定壓力之中。

潘文忠說，任何防疫工作都需要從嚴從速，近來有學校因防疫需要實施停課，但卻因為這些不得已，讓部分孩子受到不同的眼光待遇，或網路上不友善的言論與歧視，「我非常心疼，實在不願意看到孩子被貼上標籤，甚至因此受到言語或肢體上的霸凌」。

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▲▼ 教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

潘文忠呼籲，不友善的言論與標籤，往往比疾病本身更傷人，更友善的校園，一直是教育工作者的共同目標，「生理上的防疫需要我們共同合作，心靈上的防疫也同樣如此」相互提醒關心，是保護自己的同時，也好好保護身邊的人；彼此合作扶持，是讓防疫更全面的同時，也在遇到困難時能不懼怕。

潘文忠強調，沒有人願意生病，只有病毒才是我們共同的敵人，透過正確的知識，互相同理與幫助，「才是讓我們對抗疾病、走過困難最好的方式」

潘文忠也向學生喊話，這段時間，相信對每個人來說都不容易，「但若你開始因為這些氛圍、壓力感到緊張、焦慮或不舒適，一定要記得尋求老師、學校輔導資源或專業人士的幫忙」，教育部也會與學校共同合作，實施相關輔導措施，視孩子需求連結、轉介相關輔導資源。

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