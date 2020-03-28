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經濟學人：台灣是防疫冠軍　WHO不該因「中國霸凌」拒絕台灣加入

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會_陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）

記者葉國吏／綜合報導

「經濟學人」專欄撰文表示，數字會說話，台灣在新冠肺炎防疫中拯救許多生命，世界衛生組織（WHO）不應該把防疫冠軍拒於組織之外，應該終結中國對台灣的不合理杯葛，讓台灣加入WHO。

根據《中央社》報導，「經濟學人」在28日出刊的榕樹專欄文章指出，「請花點時間佩服一下台灣」，台灣對於新型冠狀病毒疫情的處理，迄今拯救許多、許多生命。數字會說話。這個總人口數2400萬的國家，確診數遠低於鄰近國家。截至3月25日，確診個案只有235例，僅2例死亡。

文章指出，台灣官員看來很清楚自己在做什麼。副總統陳建仁為知名流行病學家，曾擔任衛生署署長。2003年爆發SARS疫情造成73死後，台灣建立一套處理這類危機的體制，也在此刻派上用場。

SARS當時權責區分不清，因此台灣政府在2004年成立中央流行疫情指揮中心（CECC）。CECC平時不會運作，在緊急狀況爆發時負責跨部門協商與徵募所需資源。總統蔡英文在1月20日啟動指揮中心，並任命衛福部部長陳時中擔任指揮官。

指揮中心迅速祭出一連串防疫措施，包括入境旅客篩檢、積極檢驗並實施口罩配給制度。鄰里制度也讓台灣得以加強落實隔離，並順利將食物送到無法出門購物者手中。

文章指出，IT是台灣強項。台灣政府利用全國資料庫與大數據辨識出感染風險最高的民眾，聽起來或許有點像「老大哥」（Big Brother）的監控，不過熱愛自由的台灣人民大多願意為公共利益而接受此作法。

台灣政府同時對疫情發展維持公開透明的態度，媒體也嚴肅面對資訊傳播。社群媒體上不乏來自中國的假消息，意在煽動台灣人民對政府防疫的不信任感，所幸台灣打擊假訊息的嚴格法規有助抑制社群媒體上的假訊息宣傳。不僅台灣民眾整體感到放心，經濟上也是，企業信心的維持極為成功，與歐美的恐慌及不確定感形成強烈對比。

文中指出，或許有些人會認為，台灣與中國之間緊密的經濟與個人連結會使台灣防疫變得複雜，畢竟連美國都在停飛中國航班時招致反撲。但是台灣政府與中國當局的關係早已冷淡多年。這使台灣在威脅清楚浮現時做出冷靜決策。台灣與中國的緊密連結，也讓台灣政府在中國對疫情坦白前，提早警覺新冠情勢令人憂心。

中國在第一時間選擇隱瞞，導致民眾不信任中國政府的防疫。相較下，台灣積極又及時的防疫行動，讓民眾備感安心。台灣衛生官員早在去年12月底就對新冠直航班機進行登機檢疫。

不過，文章也表示，台灣防疫並非完全沒有問題。政府不容易追蹤約5萬名東南亞非法移工受感染情況，當中有許多人擔任看護。從世界各地返國的台灣民眾也有可能帶來新一波疫情。此外，習慣中國敵意的台灣媒體以作戰姿態面對冠狀病毒，傾力支持政府。若官方表現不佳或侵害人民隱私，媒體是否會發聲批評仍是未知數。

即便如此，台灣表現仍舊出色。更不凡的是台灣並非WHO的一員，原因很單純，就是中國霸凌，拒絕台灣加入WHO。台灣甚至不能以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。

台灣去年12月底去函WHO，詢問新冠爆發病毒疫情是否已有人傳人現象，然而WHO當時並未回覆，現在才承認。

台灣對抗新冠病毒的成功，顯示台灣能在WHO體制外對抗疫情，即使須付出代價。但WHO排除台灣，造成了更大危害。台灣及早發現新冠肺炎的威脅，原本可事先警告其他國家，然而台灣無法分享這項發現，造成許多人喪生。

文末表示，WHO稱讚中國「在圍堵疫情上所做的努力，或許堪稱史上最具企圖心、最靈活又積極」，這雖然是事實。然而，WHO也可讚揚台灣幾句，更應該堅定要求中國終止對台灣不合理的杯葛。

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