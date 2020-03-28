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美參院外委主席讚台灣防疫　應獲國際上一席位置

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▲▼0327中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎嚴重肆虐美國，確診數已逼近10萬大關，為全球最大疫區。參議院外交委員會主席里契今天表示，台灣抑制疫情有成，應在國際上獲得一席位置，美國也應向其學習。

根據《中央社》報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情席捲全美。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全球超過58萬人感染新冠肺炎，共2萬6865人喪命；其中美國確診數為9萬7226例，超越義大利及中國，死亡共1478人。

共和黨籍參院外委會主席里契（Jim Risch）今天推文表示，台灣是自由、開放印太區域中典範，如其成功抑制疫情擴散的經驗所示，美國能向台灣學習，台灣也應在國際上獲得一席位置。

此外，里契也讚許總統川普昨天簽署共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）去年5月領銜提出的「台北法案」。里契表示，賈德納在「台北法案」上展現的領導作為，協助美國進一步鞏固與台灣的緊密、持續性關係。

「台北法案」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act），主旨是呼籲美國行政部門透過外交、國際參與及經貿等3個領域，整體提升台灣國際地位。

相較其他疫區，台灣控制新冠肺炎疫情相對有成，獲得國際社會讚許。外界關注台灣是否能在睽違4年後，再次以觀察員身分受邀參加5月的世界衛生大會（WHA），分享成功抗疫經驗。

眾議院版「台北法案」主要提案人、共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）近日接受中央社專訪時也表示，在「台北法」上路後，美方肯定會更努力推動台灣參與WHA，雙方也有許多合作可能。

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