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超前備料3000份　台南防疫物資包發放不間斷　

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▲台南市政府持續媒合財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會，再捐贈3000份安心祝福包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府持續媒合財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會，再捐贈3000份安心祝福包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎疫情，為讓居家隔離或檢疫者能安心待在家，台南市政府聯結資源配發防疫物資包，檢疫民眾拿到的防疫物資包，除有黃偉哲市長關懷信及隔離須知文宣等資訊外，內容物主要有基本防疫物資、內有五穀粉、香積飯等物品之安心祝褔包，以及影音關懷包等物資。

首批1300份防疫包已全數交到各區公所及衛生所完成發放，隨著檢疫人數增加，市府持續媒合財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會再捐贈3000份安心祝福包，並已提供300個防疫物資包給警察局外事科，發放給外籍居家檢疫者，讓每位檢疫者能拿到防疫物資包，配合防疫政策待在家中不外出。

社會局指出，市府在今年 2月底媒合財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會捐贈1300份安心祝福包，內有五穀粉、靜思穀糧、香積飯、保健品、靜思語小本單冊、安心祝福卡；隨著防疫物資較為充裕陸續增加口罩、漂白水、體溫計等基本防疫用品及中華電信影音關懷包可提供3000組14天免費KKBox、Hami書城、Hami Video影劇館序號，也讓台南市民既有MOD用戶免費觀看加值電影、戲劇、卡通1個月，公私協力共同投入資源為居家隔離及檢疫者加油打氣。

▲台南市政府持續媒合財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會，再捐贈3000份安心祝福包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

防疫物資包的發放是依據經主管機關認定，應接受居家隔離或檢疫之名冊數量，來提供給各區公所及衛生所，由區公所及衛生所協助配送給需要居家檢疫及隔離者。市府也提醒若有從中央流行疫情指揮中心公布之疫情流行地區回國之民眾，可主動與公所民政課或里長聯絡，將立即派人送居家檢疫通知單及防疫物資包，來幫助民眾「安心」渡過14天的檢疫期。

近期因應疫情變化，居家隔離及檢疫者增加，社會局再次連結慈濟慈善事業基金捐贈3000份安心祝福包，善心物資於本週陸續送達，市府持續動員進行防疫物資包之整備，提供各區公所配合發放。另考量部分受居家檢疫之民眾是獨居、無其他親屬支援或弱勢民眾，社會局主動連結財團法人台灣省私立統一企業社會福利慈善事業基金會及其他民間慈善單位提供｢關懷物資包｣，包含肉燥泡麵、家常麵條、麥香奶茶、科學麵及罐頭等物資，提供居家隔離或檢疫之弱勢民眾做為短暫的膳食援助。

黃偉哲市長強調，為關懷居家隔離及檢疫民眾，市府持續媒合各界物資並動員整備防疫物資包，每位居家檢疫者在檢疫期間都有發放口罩，黃市長嚴正呼籲防疫物資包並非中央政策要求，而是台南市特別籌集公私部門的物資共同關懷隔離及檢疫民眾，市府將會盡力提供，也請民眾務必珍惜充滿溫暖愛心的社會資源。

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