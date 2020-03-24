台中25歲男騎車疑自撞人行道　台灣大道人車倒地送醫不治

▲周姓男子騎乘機車沿台灣大道行經華美西街行駛時，疑未注意車前狀況，自撞路旁人行道路緣，送醫不治。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西區24日發生一起機車自撞死亡車禍，周姓男子騎乘機車沿台灣大道行經華美西街行駛時，疑未注意車前狀況，自撞路旁人行道路緣，機車零件散落一地，警消獲報趕赴現場後將周男送醫急救，仍回天乏術；警根據現場狀況及路口監視器，初步研判周是自撞發生車禍，詳細肇事原因及過程，還有待調查釐清。

警方調查，24日上午5時許，周姓男子（25歲）騎乘機車沿台灣大道往火車站方向行駛，行經華美西街時，疑未注意車前狀況，自撞人行道路緣導致人車倒地，機車車身毀損、破裂。經調閱監視器，未發現周男有與其他車輛發生碰撞。

▲周男疑自撞人行道，導致人車倒地，機車零件散落一地。

救護人員到場後，周男已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。據悉，周男家屬並非台中人，警將聯絡其家屬協助調查；至於有無酒駕、或是精神不濟所致？全案今報請檢察官相驗，以釐清死因。警方呼籲，駕駛人騎車時，應保持精神狀況良好，隨時注意周遭狀況，避免車禍發生。

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