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影／參與武漢包機「居家檢疫14天」　護理師想曬太陽為100萬忍了

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記者嚴云岑／台北報導

第二批武漢包機361位台商已出關，參與包機任務的防疫醫師林詠青與八里療養院護理師賴碧蓮，也解隔離恢復日常生活。兩人今（27）日出席記者會，分享14天生活，皆表示每天固定收看下午2點的疫報，一同關心國人健康。

▲▼0327疾管屬記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲0327疾管屬記者會。（圖／記者張榮恩攝）

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林詠青表示，他在14天檢疫期間，每天都要量2、3次體溫，上下午也會接到村里幹事關心電話。在居家檢疫前，許多同事與友人都擔心「會不會無聊」，但隔離期間，他把先前沒時間看的書與電影都看完了，也整理了參與過的寶瓶星號、武漢包機檢疫，希望未來有機會投考期間。

林詠青說，許多人都擔心隔離期間「吃」的問題，但在14天內，他參考了很多外送平台，發現都有「無接觸送餐」，確保雙方安全。這14天除了不能出門外，其他時間都過得蠻充實的。

賴碧蓮則分享，她參與了2趟包機形成，一為鑽石公主號，一為武漢包機。會需要居家檢疫，是因為她擔任東方航空的醫護，有入境武漢。而在14天內，她都維持正常上下班作息，也為了避免出關後體力變差，早晚各做30分鐘運動。

至於與家人互動？賴碧蓮笑道，「我愛家人有多深，與他們的距離就有多遠」，檢疫期間盡量做到不共室，也使用單獨衛浴空間，使用後也會用漂白水消毒。

賴碧蓮提到，居家隔離檢疫空間小，到了第6天開始變得焦慮，有打了1925關懷專線，希望可以到頂樓曬太陽，但對方告訴她不方便後，「為了100萬，我還是忍住了」，只有把頭、手伸出窗外，感受陽光溫度。

▲▼0327疾管屬記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲0327疾管屬記者會。（圖／記者張榮恩攝）

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