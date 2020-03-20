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配眼鏡譜出父女戀！39歲男吃13歲嫩妹交疊18次…害她懷孕又流產

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▲桃園市某補習班劉姓男子遭指控去年9至10月間趁少女上課在自修時，佯稱按摩會長高等語瞎扯，趁機襲胸摸大腿，甚至還公然放A片。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲39歲眼鏡行店員與13歲少女客人不顧26歲差距大談父女戀，先後甚至上床18次，因為少女懷孕又服藥流產，事件才因此曝光。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／新北報導

2014年間新北一名39歲劉姓眼鏡行店員因為配眼鏡而認識13歲客人花花（化名），而花花常到店內更換鏡片及維修眼鏡，2人聊得來便決定在一起，交往期間「每2週1次」在汽車旅館、眼鏡行發生18次性行為，花花甚至懷孕後又流產。日前法院判決結果出爐，劉男遭判有期徒刑1年，緩刑3年。

判決指出，單親的劉男與前妻育有2子，即便與花花相差26歲，2人仍於2015年9月起決定交往，2016年8月至2017年3月間「每2週1次」先後於汽車旅館、眼鏡行發生共18次關係，然而2017年3月底至4月間，花花得知懷孕後服藥引產一事遭花花母親得知，整起事件才曝光，決定提告。

對此，法官認為，劉男已坦承犯行並與花花、花花母親達成和解，表示會給予對方賠償金，但審酌劉男明知花花為未滿14歲的少女，竟未能克制自身情慾衝動，與花花性交，害對方懷孕後又吃藥流產，另外考量當時2人為男女朋友關係，情有可原，因此劉男被依妨害性自主，判有期徒刑1年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。


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