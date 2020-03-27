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雲朗、老爺、凱撒「不減薪、不放無薪假」推萬元券度旅宿寒冬

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▲雲朗觀光集團旗下翰品酒店(新莊、桃園、高雄、花蓮)與兆品酒店(台中、嘉義)推出「好事成雙」住房專案，3600元送翰兆聯合住宿券。（圖／雲朗觀光集團提供）

▲雲朗觀光集團旗下翰品酒店(新莊、桃園、高雄、花蓮)與兆品酒店(台中、嘉義)推出「好事成雙」住房專案，3600元送翰兆聯合住宿券。（圖／雲朗觀光集團提供）

記者彭懷玉／台北報導

今（27日）雲朗、老爺與凱撒三大集團首度推出「CLR聯合通用券」，飯店同仁與關條企業員工每人可領一萬元補助，雲朗飯店集團總經理盛治仁今承諾員工，三大集團近期內不減薪、不放無薪假，期望透過飯店業競爭模式，轉變為攜手合作，共創經濟活水。

有記者提問，中央疫情指揮中心呼籲民眾勿群聚，是否會造成經濟和安全的抵觸，要怎麼平衡？雲朗飯店集團總經理盛治仁指出，會隨疫情發展做調整，全按中央指示，但也坦言目前還沒到「禁止旅遊」的地步，若真的發生，「我們就不會再去做促銷這些事情。」

請繼續往下閱讀...

盛治仁表示，我們所有的這些決定跟作法，一定是遵照中央疫情指揮中心決定，再來做調整。如果今天政府的立場是說，台灣已經大規模社區感染，不再鼓勵旅遊了，就不會再去做這個促銷的這些事情，可是現階段的台灣目前只是不鼓勵群聚，可是並沒有說不要去旅遊，空曠的地方還是可以去，放鬆心情也增加免疫力。

▲▼雲朗、老爺、凱撒集團聯合記者會，攜手發行CLR聯合通用券，提供集團內員工每人約一萬元做為員工旅遊基金。雲朗觀光集團國外事業處總經理張倚蘭，總經理盛治仁，老爺酒店集團沈方正，凱達大飯店副總裁皮金營宏國集團林柏翰出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲雲朗、老爺、凱撒集團聯合記者會，攜手發行CLR聯合通用券，提供集團內員工每人約一萬元做為員工旅遊基金。（圖／記者湯興漢攝）
再來，現在所有的考慮一定是防疫跟安全優先，若以長期面向來說，在過程中，若經濟整個崩盤掉，然後假設數百萬人已經失業了，所有的經營的企業體都已經關門了會更慘重，目前希望的作法就是從中找一個平衡點，絕對不會顧了營收，而放棄全民安全。

▲▼雲朗、老爺、凱撒集團聯合記者會，攜手發行CLR聯合通用券，提供集團內員工每人約一萬元做為員工旅遊基金。雲朗觀光集團國外事業處總經理張倚蘭，總經理盛治仁，老爺酒店集團沈方正，凱達大飯店副總裁皮金營宏國集團林柏翰出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲雲朗飯店集團總經理盛治仁（左二）說，所有的考慮一定是防疫跟安全優先。（圖／記者湯興漢攝）

疫情持續升溫，由於旅客減少、住房率跌至谷底，讓各大飯店集團紛紛推出促銷搶救生意，但因為「單打獨鬥自救」太薄弱，今（27日）雲朗、老爺與凱撒三大集團首度推出「CLR聯合通用券」刺激經濟，飯店同仁與關條企業員工每人可領一萬元補助，可至三大集團旗下30家飯店住宿消費抵用，這也是台灣首次有這麼大規模的飯店跨品牌合作，共計約有10,000名同仁可因此受惠，希望透過拋磚引玉的方式，吸引更多旅宿業共同合作，共度旅宿業寒冬。
 

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